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東北風暴肆虐 中央公園僅華氏51°創百年低溫紀錄

東北風暴肆虐 中央公園僅華氏51°創百年低溫紀錄

記者胡玉立／即時報導
煙雨濛濛的紐約中央公園。設在公園內的氣候站5月22日測到當日最低氣溫僅華氏51°，創下131年以來的當日最低溫紀錄。(路透)
煙雨濛濛的紐約中央公園。設在公園內的氣候站5月22日測到當日最低氣溫僅華氏51°，創下131年以來的當日最低溫紀錄。(路透)

一場春季罕見的東北風暴22日為東北部地區帶來寒冷天氣，紐約市包括中央公園在內的多個氣候站創下「當日最低溫」紀錄。國家氣象局(NWS)23日另外對12個州的居民發出危險水流或巨浪警報，呼籲不要在這個周末假期到海灘湖畔戲水或划船。

國家氣象局紐約辦公室23日下午在社群媒體X平台發文指出，紐約有好幾個氣候站點記錄到「5月22日當日最低溫」。其中最引人注目的是中央公園，最低氣溫僅華氏51°，打破了1894年創下的54°紀錄。

區域內其他打破5月22日最低溫紀錄的地點還包括：新澤西州紐瓦克自由國際機場53°、紐約皇后區拉瓜地亞機場53°和甘迺迪國際機場55°、紐約艾斯利普(Islip)的長島麥克阿瑟機場53°。

中央公園通常每年此時最高溫為華氏73°，平均最低氣溫為57°。

根據AccuWeather預報，國殤日假期日間氣溫將保持涼爽。但陣雨可能擾亂紐約東部民眾這個長周末的相關計畫。NWS氣候預報中心預測未來幾天氣溫將回升至正常水平，預計本月底紐約各地平均氣溫將維持正常水平。

與此同時，NWS多次對12個州發出警報，呼籲民眾不要在這個周末假日去海灘戲水或划船，因為當地天候會導致危險的激流、暗流和巨浪。

NWS密西根州馬凱特(Marquette)辦公室聲明稱：「高海浪和危險水流會讓游泳時險象環生。泳者面對連續不斷的波浪很快就會筋疲力盡。」

截至23日上午，密西根州、紐約州、俄亥俄州和賓州，都已發布海灘湖畔有危險水流或巨浪警告。加州、阿拉斯加州、夏威夷州、維吉尼亞州、馬里蘭州、新澤西州、麻州和緬因州已發布小型船隻警告，呼籲小型船隻船員避免在危險條件下航行。

大多數的小型船隻警告會持續到24日或25日晚上，想開船慶祝周末假期的人尤其需要留意危險情況。

在密西根湖畔戲水的遊客，但國家氣象局23日對12個州的居民發出危險水流或巨浪警報...
在密西根湖畔戲水的遊客，但國家氣象局23日對12個州的居民發出危險水流或巨浪警報，呼籲不要在這個周末假期到海灘湖畔戲水或划船。(美聯社)

新澤西州 中央公園 阿拉斯加州

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