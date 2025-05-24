拜登那未能播出的競選廣告：新書爆料剪接也救不了

前總統拜登。(美聯社資料照)

一本爆料前總統拜登 尋求連任過程的新書《原罪》（Original Sin）近日在政壇掀起波瀾，書中提到，拜登去年4月在德拉瓦州 拍攝的一場「模擬市民大會」（staged town hall）表現慘不忍睹，連競選團隊都認為拍攝的素材「根本無法使用」；不過，POLITICO新聞網站獨家取得當時製作的三支競選廣告，揭露內情可能比書中描述更為複雜。

廣告為何未播出？

該書作者塔珀（Jake Tapper）與湯普森（Alex Thompson）引述消息人士指出，即便現場只有支持者，且所有問題早已事先提供給拜登，他在應對時仍顯吃力，最終團隊判定「這些片段沒法用來做廣告」。

然而，拜登陣營駁斥這個說法。

POLITICO取得的影片顯示，拜登確與觀眾有所互動，雖然畫面經過大量剪接，但並非完全無法使用。三支廣告名稱分別為《最偉大的國家》（Greatest Nation，主打民主價值）、《他們努力過了》（They've Tried，聚焦歐記健保 ）、《保衛我們所有人》（Defend Us All，針對退伍軍人議題）。

這三支競選廣告從未播出。塔珀和湯普森在書中表示，廣告未能上線的原因在於素材品質不佳；但拜登團隊堅稱，是因為「錯過了時機」，而非內容問題。

拜登發言人向POLITICO表示，這些廣告的確做過焦點團體測試，但尚未來得及上線，拜登就因去年6月辯論時的災難性表現退出選戰。

不過，塔珀引述一名匿名拜登幕僚表示：「雖然團隊能巧妙挑選片段來剪輯廣告，但當時在場的中高層幹部一致認為原始素材品質未達標，需要高度後製才能勉強成片。若真如團隊所說素材可用，何以等了快四個月也不播？」

POLITICO無法獨立查證該名匿名消息人士的身分。

事實查核不周？

除了廣告爭議外，該書的事實查核機制也成為爭論焦點。

塔珀與湯普森表示，他們自費聘請《紐約客》（The New Yorker）首席事實查核編輯麥金塔（Fergus McIntosh）進行全書核查。不過，拜登團隊批評，書籍作者從未就內容主動聯繫他們查核，而是直到《紐約客》計畫刊登書中摘錄時，才首度與他們接觸。

拜登發言人指出，《紐約客》對摘錄的查核標準遠高於整本書，這對讀者並不公平。

拜登認不出喬治克隆尼？

書中另一項引發爭議的內容，是指拜登認不出好萊塢 影星喬治克隆尼（George Clooney）。拜登團隊成員吉佛德（Rufus Gifford）隨後公布一段兩人對話的影片，試圖駁斥此說法，然而影片未能確切證明拜登當下是否認出對方。

面對爭議與質疑，塔珀與湯普森透過發言人回應：「我們堅持《原罪》一書中的所有報導內容。拜登團隊延續白宮 時期的老手法，繼續混淆視聽。而媒體若仍依賴這些未具名、未經驗證的說法，將嚴重損及自身公信力。」

塔珀拒絕透露提供拜登模擬市民大會內情的消息來源身分。

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