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傳DOGE擴大使用Grok分析資料 馬斯克恐有利益衝突之虞

中央社華盛頓23日綜合外電報導
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億萬富豪馬斯克的政府效率部（DOGE）團隊據說正擴大利用Grok人工智慧聊天機器人在聯邦政府中分析資料，恐違反利益衝突規定，並讓數以百萬計美國人的敏感資訊面臨風險。路透
億萬富豪馬斯克的政府效率部（DOGE）團隊據說正擴大利用Grok人工智慧聊天機器人在聯邦政府中分析資料，恐違反利益衝突規定，並讓數以百萬計美國人的敏感資訊面臨風險。路透

億萬富豪馬斯克的政府效率部（DOGE）團隊據說正擴大利用Grok人工智慧聊天機器人在聯邦政府中分析資料，恐違反利益衝突規定，並讓數以百萬計美國人的敏感資訊面臨風險。

路透引述消息人士說法報導，在美國總統川普重塑官僚體系之際，這種使用方式恐加深隱私倡議團體的疑慮，意即馬斯克（Elon Musk）主導的政府效率部團隊似乎正在摒棄處理敏感數據的既有保護措施。

其中一名了解DOGE運作的知情人士透露，馬斯克的團隊利用客製化Grok聊天機器人，目的是提高DOGE篩選資料的效率。這位人士說道：「他們會向它提問，讓它準備報告和進行資料分析。」

第2和第3名知情人士指出，即使美國國土安全部（DHS）未批准內部使用Grok，DOGE人員仍然指示該部門部官員使用。

路透無法確定提供給Grok的特定資料，以及客製化系統是如何打造的。Grok是馬斯克旗下新創公司xAI所開發，2023年在馬斯克的社群平台X推出。

5名在科技與政府倫理方面的專家指出，倘若處理的是敏感或機密的政府資訊，這樣的安排可能違反資訊安全與隱私法規。

專家還指出，這個情況可能使馬斯克接觸到與他私下有業務往來機構的聯邦政府非公開合約資料，或者用來訓練Grok。他們強調，馬斯克還可能藉此取得不公平的競爭優勢。

馬斯克、白宮與xAI均未回應路透提出的置評請求。國土安全部發言人則否認DOGE曾要求該部門使用Grok。

馬斯克 Grok 聯邦政府

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