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25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普揚言對蘋果開徵25%關稅，可能不足以讓蘋果在美國生產iPhone。路透
美國總統川普揚言對蘋果開徵25%關稅，可能不足以讓蘋果在美國生產iPhone。路透

美國總統川普揚言如果蘋果未在美國生產銷往國內市場的iPhone，該公司必須支付25%關稅，蘋果股價應聲走跌。不過，從蘋果在美國生產iPhone可能帶來的額外成本來看，這項威脅或許遠不足以動搖蘋果。

川普23日在社群媒體Truth Social透露，很久以前就向蘋果執行長庫克表示，希望在美國銷售的iPhone能在美國生產和組裝，而非印度或任何其他地區。川普說：「如果情況不是這樣，蘋果必須至少支付美國25%關稅。」

不過，Evercore ISI分析師4月曾表示，不認為iPhone生產線會移至美國，因為光是勞動成本增加，就會導致iPhone製造成本上升五成，這個數字比川普如今揚言對蘋果開徵的關稅高一倍。Evercore說：「這意味即使實施50%的全球基準關稅，從財務角度來看仍沒有在美國生產iPhone的理由。」

Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）也曾指出，如果蘋果在美國生產iPhone，iPhone價格可能高達3,500美元，他23日重申相同看法。艾夫斯並預估，iPhone生產線移至美國將耗時五至十年，這種構想是「行不通的天方夜譚。」

川普一直不認同蘋果在印度進一步擴建生產線的作法，本月稍早透露曾與蘋果執行長庫克發生「一點小問題」。彭博資訊數據顯示，印度在3月止過去一年生產約兩成iPhone，相當於4,000多萬支。

iPhone 川普 關稅

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