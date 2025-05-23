川普打貿易戰如下3D西洋棋？CNN：其實是依循混沌理論

川普2.0關稅從宣布、停頓、修改、降低、豁免到再度威脅實施，政策變來變去，反覆不定，似乎背後並無一套條理清晰的謀略，而是毫無章法可循。路透

川普 2.0關稅 從宣布、停頓、修改、降低、豁免到再度威脅實施，政策變來變去，反覆不定。川普在4月上旬宣布「解放日」關稅暫緩實施90天後，如今緩徵期才過完一半，他23日又放話要對歐盟重課50%關稅、對進口iPhone課25%。

如此看來，美國總統川普與其團隊宣稱關稅政策亂中有序，背後有一套精心策劃的謀略，說得通嗎？

3D西洋棋理論

川普貿易軍師納瓦羅曾形容，川普2.0貿易策略有如一場「3D西洋棋」棋局，只是媒體和主流經濟學家不理解。

所謂「3D西洋棋」理論大致如下：首先，川普揚言大舉提高關稅，藉此預告美國將降低對外貿易的依賴；接下來，為了讓全球相信他玩真的，川普果真把加徵關稅付諸行動，稅率提高到嚇壞貿易夥伴國以及在海外製造產品的企業；然後，川普按下暫停鍵，給貿易夥伴緩衝時間準備上談判桌，也給企業時間將製造業務遷回美國。

乍看下，這套策略似乎或多或少已奏效。川普政府宣稱，已和18個貿易夥伴國積極談判新的貿易協議，理論上可能為美國企業打開之前尚未開發的市場。例如，本月宣布與英國敲定的協議框架，就為美國農產品敞開銷往英國市場之門。

問題是，假如關稅計畫這麼成功，川普和財政部長貝森特為何最近又宣布，將為數十個貿易夥伴國訂出新的關稅，因為這些國家想談協議，但未能在90天緩徵期限內安排與美國晤談。無論是以稅率不同的區域性關稅取代，還是恢復加徵原始的「對等關稅」，所謂暫緩徵稅將賦予各國公平談判機會的理論已破功。

4D西洋棋理論

某些社群媒體頻道甚至流傳一種更瘋狂的理論：「4D西洋棋」。

這種理論大致如下：川普先發動貿易戰，蓄意擊沉股市（美股的確在短短兩個月內險些大跌20%、掉入空頭市場），助長投資人對安全避風港資產的需求，比如說美國公債；那將導致市場利率降低，進而壓低消費者支付的成本，並且讓美國政府能夠以較低的利率進行債務再融資；同時，徵得的關稅稅收，將協助政府減債；那麼，共和黨國會議員就能理直氣壯在此時通過大規模減稅法案，使經濟為之一振。

然而，這套4D西洋棋局理論也禁不起現實檢驗。事實上，在川普5月中宣布讓眾多電子裝置豁免於新關稅後，美股就從低谷翻揚。而美國長期公債殖利率 則仍維持在相對高檔，穆迪（Moody's）上周五摘除美國頂級3A信評，更引爆美國公債一波賣壓，導致價格大跌、殖利率竄升。川普信誓旦旦要讓美國物價降下來，但他祭出的關稅卻適得其反：沃爾瑪、Nike等企業已紛紛表示將調漲價格。

所以，這套理論顯然也窒礙難行。

說混沌理論更貼切

綜合以上，CNN評論指出，看來真正驅動川普貿易戰的，既不是3D也不是4D西洋棋理論，倒像是亂無章法的「混沌理論」（chaos theory）。