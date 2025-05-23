校長公開信曝光…反擊川普政府 哈佛大學將提告

哈佛大學校長艾倫．M．賈伯（Alan M. Garber）今也為此對校內師生發信，強烈譴責這一非法且毫無正當理由的行動，並提到學校已正式提出訴訟，並將隨後申請臨時限制令。圖／台灣留學生提供

美國國土安全部部長諾姆22日下令終止哈佛大學 學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，哈佛不能再招收國際學生，現有外籍生必須轉學。消息一出，也讓留學生們人心惶惶。

哈佛大學校長艾倫．M．賈伯（Alan M. Garber）今也為此對校內師生發信，強烈譴責這一非法且毫無正當理由的行動，並提到學校已正式提出訴訟，並將隨後申請臨時限制令。

根據台灣留學生提供的公開信中提到，聯邦政府 宣布撤銷哈佛大學學生與交換訪客計畫（SEVP），並取消本校在2025—26學年為國際學生與學者提供 F 簽證 與 J 簽證擔保的權限。這項撤銷措施，政府針對哈佛拒絕放棄我們的學術自主性，也拒絕接受聯邦政府對我們課程、師資和學生群體非法行使控制權要求的一連串報復行動的一部分。

賈伯表示，強烈譴責這一非法且毫無正當理由的行動。這項決定危及數千名哈佛學生與學者的未來，也對全國各大學中無數為了追求教育與實現夢想而來美國的學子發出警訊。校方已正式提出訴訟，並將隨後申請臨時限制令。在我們尋求法律救濟的同時，也將盡全力支持我們的學生與學者。哈佛國際事務處將在有最新資訊時定期發布更新。

賈伯也對國際學生與學者喊話，強調你們是我們社群中不可或缺的一部分。你們是我們的同學與朋友、同事與導師，是我們在這所卓越學府中共同努力的夥伴。因為有你們，我們擁有了更多的知識與理解，我們的國家與世界因此更加開明、堅韌。我們將全力支持你們，並盡一切努力確保哈佛始終向全世界開放。