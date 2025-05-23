我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糧食券白卡使用者、電動車主 成減稅法案最大輸家

哈佛興訟 控川普政府禁止招收外國學生「違憲」

校長公開信曝光…反擊川普政府 哈佛大學將提告

記者邱瓊玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛大學校長艾倫．M．賈伯（Alan M. Garber）今也為此對校內師生發信，強烈譴責這一非法且毫無正當理由的行動，並提到學校已正式提出訴訟，並將隨後申請臨時限制令。圖／台灣留學生提供
哈佛大學校長艾倫．M．賈伯（Alan M. Garber）今也為此對校內師生發信，強烈譴責這一非法且毫無正當理由的行動，並提到學校已正式提出訴訟，並將隨後申請臨時限制令。圖／台灣留學生提供

美國國土安全部部長諾姆22日下令終止哈佛大學學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，哈佛不能再招收國際學生，現有外籍生必須轉學。消息一出，也讓留學生們人心惶惶。

哈佛大學校長艾倫．M．賈伯（Alan M. Garber）今也為此對校內師生發信，強烈譴責這一非法且毫無正當理由的行動，並提到學校已正式提出訴訟，並將隨後申請臨時限制令。

根據台灣留學生提供的公開信中提到，聯邦政府宣布撤銷哈佛大學學生與交換訪客計畫（SEVP），並取消本校在2025—26學年為國際學生與學者提供 F 簽證與 J 簽證擔保的權限。這項撤銷措施，政府針對哈佛拒絕放棄我們的學術自主性，也拒絕接受聯邦政府對我們課程、師資和學生群體非法行使控制權要求的一連串報復行動的一部分。

賈伯表示，強烈譴責這一非法且毫無正當理由的行動。這項決定危及數千名哈佛學生與學者的未來，也對全國各大學中無數為了追求教育與實現夢想而來美國的學子發出警訊。校方已正式提出訴訟，並將隨後申請臨時限制令。在我們尋求法律救濟的同時，也將盡全力支持我們的學生與學者。哈佛國際事務處將在有最新資訊時定期發布更新。

賈伯也對國際學生與學者喊話，強調你們是我們社群中不可或缺的一部分。你們是我們的同學與朋友、同事與導師，是我們在這所卓越學府中共同努力的夥伴。因為有你們，我們擁有了更多的知識與理解，我們的國家與世界因此更加開明、堅韌。我們將全力支持你們，並盡一切努力確保哈佛始終向全世界開放。

哈佛大學 聯邦政府 簽證

上一則

川普證實被遣送南蘇丹的越南等國無證客滯留吉布地

下一則

川普撤銷招收國際生資格 哈佛一狀告到法院

延伸閱讀

川普證實被遣送南蘇丹的越南等國無證客滯留吉布地

川普證實被遣送南蘇丹的越南等國無證客滯留吉布地
蘋果遭川普點名 恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

蘋果遭川普點名 恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%
哈佛興訟 控川普政府禁止招收外國學生「違憲」

哈佛興訟 控川普政府禁止招收外國學生「違憲」
川普擬對歐盟課徵50%關稅 下月上路

川普擬對歐盟課徵50%關稅 下月上路

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他
ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外