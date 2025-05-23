川普證實被遣送南蘇丹的越南等國無證客滯留吉布地

川普總統證實，原本要被專機遣送到南蘇丹的越南、古巴、墨西哥等國無證移民，其實滯留於東非國家吉布地(Djibouti)。（路透）

紐約時報報導，川普 總統22日證實，原本要被專機遣送到南蘇丹的越南、古巴、墨西哥等國無證移民 ，其實滯留於東非國家吉布地(Djibouti)。

報導指出，吉布地地點先前在法院文件中曝光，川普22日則在社群媒體發文證實。原本要被遣送到南蘇丹的無證移民當中，有8人迄今下落不明，其中某些無證客的委任律師說，對於當事人處境極為憂慮。

委任律師針對遣返 行動向波士頓聯邦法院提告，法官墨菲(Brian E. Murphy)21日裁定川普政府遣返行動違反法院上個月下達的禁止令。墨菲在禁止令裡禁止聯邦政府在沒有給予充分時間提出異議的前提下，將無證移民遣返到並非祖國的第三國。

紐約時報報導，訴訟正在聯邦法院進行的同一時間，遣返專機抵達吉布地，但無證移民被拘留何處、拘留地點環境如何，目前都無法得知。

幾名遭遣返無證移民的辯護律師、「全國移民律師訴訟聯盟」(National Immigration Litigation Alliance)執行主任崔娜‧雷穆托(Trina Realmuto)22日下午受訪時說，雖然設法與遭拘留的無證移民聯繫，卻沒有下文，聯邦政府也未告知她何時才能跟當事人聯絡。

雷穆托說，法官下令遭遣返無證移民有權找律師，「但我們仍在等待政府通知如何與當事人取得聯繫」。她說，對於無證移民的健康狀況、拘留環境非常憂心，特別是糧食與飲水的取得，以及是否長時間帶著鐐銬。

川普22日在社群媒體發文寫道：「位於波士頓的聯邦法官對所有狀況毫無所悉，什麼都不懂，卻命令地球上最暴力的八名罪犯不得被遣送到南蘇丹，只能留在吉布地。」

川普接著寫道，法官「不允許這些禽獸被送到最終目的地」。