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路透：美邀日韓台官員訪阿拉斯加 協商440億美元LNG計畫

編譯陳律安／綜合外電
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傳美國邀請日韓台官員共商阿拉斯加天然氣管線計畫。美聯社
傳美國邀請日韓台官員共商阿拉斯加天然氣管線計畫。美聯社

路透引述知情人士報導，美國已邀請日本、南韓、台灣的官員前往阿拉斯加，商討規模440億美元的液化天然氣（LNG）管線計畫，顯示亞洲國家正考慮赴美投資，以換取美國總統川普豁免關稅。

知情人士透露，川普政府的能源沙皇與內政部長伯根，以及能源部長萊特，將主持這場預定在6月2日登場的活動。

其中一位消息人士指出，活動內容將包括造訪阿拉斯加偏遠的北坡地區，美方正試圖推進這項440億美元的管線計畫，以開發當地氣田。這條天然氣管線預定長達1,300公里，將穿越遼闊的阿拉斯加地區，再將氣體液化後出口，主要對象為亞洲客戶。

川普一方面對日本與南韓等盟邦施壓，要求購買美國能源，另一方面則威脅對這些國家加徵關稅。川普曾聲稱，東京與首爾希望分別對此管線計畫投資「數兆美元」。

消息人士坦言，原本外界預期，能在這次的阿拉斯加會議，就這項延宕許久的管線計畫達成重大協議，但目前看來並不太可能。外國代表團的規模與層級也仍不明朗。

盡管東京當局對此計畫的可行性仍抱持疑慮，但日本首相石破茂在2月與川普私下會面時，仍對阿拉斯加LNG計畫表達樂觀態度。

台灣經濟部表示，國營能源公司台灣中油的高層將出席阿拉斯加會議。中油於今年3月已簽署一份不具約束力的協議，研擬對這項天然氣管線計畫進行投資並購氣。中油並未回應路透的置評請求。

南韓產業通商資源部長部長安德根上周表示，南韓已獲邀參與會議，但由於6月3日即將舉行總統大選，時機「極為敏感」。

川普 南韓 天然氣

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