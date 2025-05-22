私人飛機濃霧中墜聖地牙哥社區3死 多人受傷1屋毀

墜機地點的空拍景象。(美聯社)

一架雙引擎私人噴射機22日凌晨在濃霧中墜入聖地牙哥 一處社區，摧毀一棟房屋並波及十戶民宅，引燃數輛汽車，至少三人罹難，另有多人受傷。

聯邦航空管理局(FAA)表示，失事飛機為塞斯納550「獎狀二型」(Cessna 550 Citation II)商務噴射機，當時機上載有六名乘客，其中三人不幸喪生。

這架飛機21日深夜從新澤西州 Teterboro機場起飛，中途在堪薩斯州維契塔機場落地加油後，重新起飛，預定22日凌晨3時47分抵達聖地牙哥。

聖地牙哥消防局助理局長艾迪(Dan Eddy)表示，飛機於4點前墜落在當地墨菲峽谷(Murphy Canyon)社區，該處是美國海軍最大眷區之一。至少有一棟住家被摧毀，部分屋頂坍塌，另有10戶遭受損傷，六輛汽車起火燃燒。地面有多人受傷，幸好無人喪生。艾迪還說，殘骸碎片散遍好幾條街。

警員卡拉斯科(Anthony Carrasco)說，有一家五口因吸入太多濃煙，被疏散到附近學校後又轉送醫院治療。另一人爬窗逃離時受傷，兩人現場受到輕傷，都已送醫。

加州 音樂經紀公司Sound Talent Group於當天稍後發表聲明，表示這起意外三名罹難者都是該公司員工，包括共同創辦人大衛·沙皮羅(Dave Shapiro)。「我們因為失去共同創辦人、同事和朋友而深感悲痛，並向他們的家人以及所有受今天這場悲劇影響的人表示慰問。」

沙皮羅持有飛行員執照，同時也是失事飛機的所有人，但目前並不清楚當時飛機是否由他所駕駛。

另外據每日郵報(Daily Mail)報導，死者之一可能還包括知名基督教樂團The Devil Wears Prada的鼓手丹尼爾‧威廉斯(Daniel Williams)，因為21日深夜他在Teterboro機場上傳一張坐在塞斯納550小飛機駕駛座「當副駕駛」的照片。每日郵報說不清楚他是否在開玩笑。