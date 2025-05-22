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父嘆諷刺…26歲女使館職員援助加薩 卻命喪反猶槍口

父嘆諷刺…26歲女使館職員 致力援助加薩 卻命喪反猶槍口

世界新聞網王若馨／即時報導
在華府槍擊案中遇害的米爾格林（Sarah Milgrim，左）與其男友李辛斯基（Yaron Lischinsky）。（路透）
在華府槍擊案中遇害的米爾格林（Sarah Milgrim，左）與其男友李辛斯基（Yaron Lischinsky）。（路透）

紐約郵報（New York Post）報導，26歲的以色列駐美國大使館職員莎拉・米爾格林（Sarah Milgrim）21日在華府遇害，兇嫌在開槍後高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）；她的父親悲痛表示，女兒生前致力於推動以巴和平，「這正是最諷刺的地方」。

槍擊案發生於華府的首都猶太博物館外，30歲的羅德里格斯（Elias Rodriguez）開槍殺害米爾格林與其男友李辛斯基（Yaron Lischinsky），當晚兩人正出席一場美國猶太委員會針對年輕外交人員舉辦的活動。

這對情侶原訂下周前往以色列拜訪男方家人，李辛斯基計畫屆時要向米爾格林求婚。

莎拉的父親羅伯特・米爾格林（Robert Milgrim）現年73歲，難掩喪女之痛。他表示，女兒生前為協助加薩地區的人道援助奔走，「她昨晚出席一場活動，討論如何把更多援助送進加薩。直到遇害當晚，她仍努力為改善現狀付出心力——這就是最諷刺的地方。」

他說，一家人因這場悲劇徹底崩潰，尤其是得知李辛斯基準備向他女兒求婚後：「我們毫不知情，她原訂周日要飛往以色列拜訪他的家人，他們打算一起去。」他說，「最近這段時間是她人生中最快樂的時光。她真心愛著亞倫（李辛斯基），亞倫也深愛她。」

莎拉・米爾格林是美籍猶太人，出生及成長於堪薩斯州，她自2023年11月起在以色列駐美大使館公共外交部門任職，負責策畫赴以色列的訪問與交流方案，推動以色列與阿拉伯國家之間的對話。

在加入大使館前，她任職於非營利組織Tech2Peace，該組織的目標是透過技術與創業計畫，促進年輕以色列人與巴勒斯坦人的合作與理解。

米爾格林亦積極參與堪薩斯大學的猶太社群活動，她被描述為「深受眾人喜愛的校友」，以其熱情和奉獻精神感染身邊的人。

她曾在領英（LinkedIn）上寫道：「我熱衷於將促進和平、宗教對話和環境保護三者結合起來。」

這起槍擊事件發生的背景，是在2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊後，全球反猶情緒及抗議活動升溫之際。

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