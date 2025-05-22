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預謀犯案？華府槍手行凶後1小時貼文批以色列「暴行」

編譯羅方妤／即時報導
華盛頓特區21日晚間發生槍擊案，兩名以色列大使館人員在市中心遭近距離槍殺。（路透）
華盛頓特區21日晚間發生槍擊案，兩名以色列大使館人員在市中心遭近距離槍殺。（路透）

英國天空新聞發現，槍殺兩名華府以色列使館人員的嫌犯羅德里格斯據信在當地時間21日晚上10時，也就是案發一小時後在社群媒體X發表貼文，批評以國對巴勒斯坦的「暴行」。天空新聞認為，這似乎暗示羅德里格斯是預謀犯案。

羅德里格斯在這篇顯然預先寫好、排定做案後發表的貼文中，批評以國在巴勒斯坦的行動，並攻擊美國政府的立場。

貼文寫道：「以色列對巴勒斯坦犯下的暴行難以形容，也無法量化。與其說閱讀文字敘述，我們大多透過影片，有時甚至是直播，目睹事件發生。短短數月來死傷快速增加，以色列已徹底摧毀持續統計傷亡數的能力。」

貼文說：「公眾輿論已轉向反對這個實施種族滅絕和種族隔離的國家，而美國政府只是聳聳肩，不顧公眾輿論，可能的話就將其定罪，若無法將抗議完全定罪，就以冷漠的保證來壓制，宣稱正盡其所能約束以色列」。

兇嫌最後在貼文中向家人致意，結語是「自由巴勒斯坦」。

以色列一再否認對加薩實施種族滅絕。但位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）去年11月已經以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理內唐亞胡、以色列前國防部長葛朗特及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯軍事部門首腦戴夫發出逮捕令。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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