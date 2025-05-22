華府槍案死者16歲自德移民以色列 下周要向另1死者求婚

華府槍案的兩名受害者李辛斯基（Yaron Lischinsky，右）與米爾格林（Sarah Milgrim）。（路透）

美國首都華盛頓21日晚間發生槍擊案，兩名以色列 大使館人員在市中心遭近距離槍殺，其中1人擁有德國 國籍，16歲時自德國移居以色列。德國總理梅爾茨對此表達震驚，強調應假設此案具有反猶動機，並嚴詞譴責暴力行動。

綜合德媒報導，死者之一為以色列駐美大使館研究員李辛斯基（Yaron Lischinsky），除以色列國籍外，也擁有德國護照。他與同為使館職員的米爾格林（Sarah Milgrim）21日晚間參加美國猶太 委員會在華府猶太博物館舉辦的活動後，遭槍殺身亡。

美國警方表示，犯嫌是來自芝加哥的30歲男子羅德里格斯（Elias Rodriguez），他在犯案現場高喊「解放巴勒斯坦」（Free, free Palestine）。調查人員初步研判為孤狼式犯案，可能具有反猶動機。

李辛斯基曾在社群媒體寫下，「能同時說耶路撒冷與紐倫堡是故鄉，是讓我引以為傲的一件事。」

他16歲時從德國移居以色列，通曉德語，並在大使館擔任政治部門研究員，專注中東與北非事務。據以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）透露，李辛斯基原計畫下周向米爾格林求婚。

這起造成兩名以色列駐美使館人員殞命的槍擊案引發國際譁然，以色列總理內唐亞胡痛批這起「反猶太的殘暴謀殺」，認為這是全球仇恨與煽動對以色列不斷升高所造成的代價。

美國總統川普（Donald Trump）在個人社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「仇恨和激進主義在美國沒有立足之地。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天在社群平台X上表示，對這起事件感到震驚，強調「此刻必須假設這起事件具有反猶動機」，並以最強烈措辭譴責這起令人髮指的行為。

以色列的國家安全向來被德國官方視為對猶太人歷史責任的一部分。自2023年以哈衝突爆發以來，德國社會內部對以哈戰爭的看法分歧明顯，支持巴勒斯坦平民的民間聲音與政府立場多有摩擦，首都柏林幾乎每週都可見親巴抗議遊行。

此次駐美以色列外交人員遭遇致命襲擊，可能進一步激化德國社會對「反猶主義」與「對以色列批評」界線的辯論，使以巴衝突相關議題在德國內部的對立與隔閡加劇。