以部長批槍案「反猶主義誘惑結果」轟歐洲助長恐怖勢力

以色列經濟與產業部長巴爾卡特（Nir Barkat，左二）到案發現場悼念。（路透）

美國華府21日晚間發生槍擊 ，2名以色列 駐美使館人員中彈身亡，槍手被捕時高喊「解放巴勒斯坦」。英國天空新聞報導，以色列外交部長薩爾表示，這樁槍擊案是「反猶主義慫恿的直接結果」，並怪罪歐洲國家。以國僑民事務部長奇克里直接點名英國、法國和加拿大領袖「助長恐怖勢力」。

以色列外長薩爾將槍擊案部分責任歸咎於「外國領袖和官員，特別是歐洲」。天空新聞中東特派員邦卡爾表示：「我想我們大概可以猜測這些評論是針對誰。特別是如果看看英國首相施凱爾和法國總統馬克宏 本周發表的聲明。」

施凱爾、馬克宏和加拿大總理卡尼日前發表聯合聲明，譴責以色列加強攻擊並封鎖加薩。聲明表示：「以色列政府拒絕提供平民必要人道援助的作法，不但讓人難以接受，且有可能違反國際人道法。我們一向支持以色列捍衛人民免於恐怖主義侵害的權利，但這次升級行動完全失去比例原則。內唐亞胡政府採取這些令人震驚的行動，我們不會袖手旁觀。如果以色列不停止這波新的軍事攻擊，並解除對人道主義援助的限制，我們將採取進一步具體行動回應。」

邦卡爾說，其他歐洲國家官員也發表聲明譴責以色列在加薩的行動。

邦卡爾表示：「因此，儘管以國外長沒有具體點名任何人，很明顯他怪罪一些國家和組織的行動，我認為他也指責聯合國和媒體煽動世界各地的反猶主義，並製造導致21日晚間華府槍擊案的氛圍。」

以國僑民事務部長奇克里則直接點名英法加三國領袖「助長恐怖勢力」。他在社群媒體X的一篇貼文中說，他對於華府槍擊案「感到震驚且心碎」，並指出「那些透過綏靖政策、雙重標準和沉默支持這種仇恨的人」必須被追究責任。

奇克里說：「法國總統馬克宏、英國首相施凱爾和加拿大總理卡尼在不同程度上，都因為未能畫清道德紅線，而助長了恐怖勢力。這種軟弱是有代價的，代價就是猶太人的鮮血。」