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WSJ：川普海湖莊園、貝明斯特俱樂部營收均超越以往

記者顏伶如／即時報導
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川普總統位於佛州的海湖莊園。(路透)
川普總統位於佛州的海湖莊園。(路透)

華爾街日報(WSJ)21日報導，川普總統的佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)俱樂部、新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)調高入會費之後，營收均超越歷年紀錄；不少金主希望影響白宮政策，紛紛以川普俱樂部做為敲門磚。

消息人士指出，海湖莊園入會費在川普第一任期時是50萬元，如今已調高到100萬元，貝明斯特高爾夫球俱樂部入會費從近幾年的7萬5000元提高到12萬5000元。靠近海湖莊園的另一個川普高爾夫球俱樂部，入會費要價30萬元。

報導指出，川普經常鼓勵共和黨官員到自己的俱樂部舉辦活動，川普則會在晚宴或雞尾酒派對現身。不過，川普俱樂部如今吸引一批新會員，多半是希望對白宮政策發揮影響力的金主，包括設法讓政府法規鬆綁的加密貨幣圈主管、為盟友爭取總統特赦的倡議人士，以及設法取得關稅豁免的企業領袖。

座落於華府郊區的川普高爾夫球俱樂部，22日將有重大活動登場，購買$TRUMP川普迷因幣(meme coin)出手金額最高的220名買家，將與川普共進晚餐，其中某些買家為外國人士。

白宮官員說，川普資產已交付信託，由川普兒女掌理，白宮與22日的迷因幣買家晚宴毫無關聯，川普是利用「私人時間」參加晚宴。

萊斯大學(Rice University)總統歷史家布林克利(Douglas Brinkley)說，川普是美國第一位億萬富翁總統，「但他對於這個地位似乎不滿足，覺得未來四年若沒辦法找到致富之道，就是浪費時間」。

川普 白宮 新澤西州

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