提起「台灣晶片」…魯比歐這次怎麼說？

國務卿魯比歐表示，美國要加強半導體產業，才不會過於仰賴台灣的晶片廠。(記者陳熙文／攝影)

國務卿魯比歐 （Marco Rubio）21日表示，美國必須強化國家的能源供應，來加強美國的半導體產業，這樣美國才不會過於仰賴台灣的晶片廠。

魯比歐21日出席聯邦眾院 外交委員會和撥款委員會的聽證會。

川普總統近期出訪中東，有眾議員詢問說有獲得哪些機會？魯比歐說，首先是吸引更多的外國投資。

此外，魯比歐說，美國也藉此在不同的領域中尋找戰略合作夥伴，包括人工智慧（AI ）、半導體等；魯比歐指出，半導體產業非常仰賴能源供應，找到具有額外能源產能，可以支援半導體產業、強化全球半導體供應鏈的國家，對美國國家安全和全球穩定至關重要。

魯比歐說，如此一來，美國才不會過度仰賴在台灣的晶片廠。

魯比歐並指出，能源現在對美國來說是首要需求，如果沒有足夠的能源，美國經濟不但無法發展，也無法轉型；魯比歐說，光是AI、AI所需的半導體和相關設備，未來的能源需求就大於全世界所產的能源。

魯比歐說，能源是經濟發展的核心，任何想要在AI競爭中成功的國家，都必須有能力長期生產穩定、可負擔的能源，並認為，所有國家都需要更多能源。

魯比歐說，美國在這方面受到遏制，一直被認為新能源只能從風電和光電而來；魯比歐認為，美國必須要有所有的能源選項，包括核能等，未來也不排除氫能發電、水力發電等。