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24歲非法移民 冒充16歲讀高中 1年半後才被識破

24歲非法移民 冒充16歲讀高中 1年半後才被識破

記者胡玉立／即時報導
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24歲的委內瑞拉非法移民拉布拉多塞拉涉嫌使用偽造文件，假冒16歲未成年人讀高中。(伍德郡警長辦公室)
24歲的委內瑞拉非法移民拉布拉多塞拉涉嫌使用偽造文件，假冒16歲未成年人讀高中。(伍德郡警長辦公室)

一名現年24歲的委內瑞拉非法移民使用偽造文件假冒16歲無人陪伴來美的未成年人，進入俄亥俄州一所公立高中就讀一年半後，被識破真實身分，20日遭警方逮捕。此案已被認定為詐欺案件，訂29日開庭審理。

法庭紀錄顯示，佩里斯堡學區(Perrysburg Local Schools)官員19日聯繫警方，稱一名高中學生可能有詐欺行為。警方與美國海關邊境保護局(CBP)及移民海關執法局(ICE)合作調查發現，來自委內瑞拉的24歲男子拉布拉多塞拉(Anthony Emmanuel Labrador Sierra)涉嫌偽造文書進入高中就讀。他不但讀了一年半，還取得更多文件和身分證明。

學區官員表示，拉布拉多塞拉2024年1月11日以16歲無人陪伴的未成年人名義進入佩里斯堡高中就讀；此身分符合聯邦和州接受無家可歸或無法定監護人的學生入學要求。從去年1月11日到今年5月14日，拉布拉多塞拉取得許多政府文件和相關支持，包括取得州政府核發駕駛執照、社會安全號碼和美國移民局核發臨時保護身分(Temporary Protective Status，TPS)，使情況更加複雜。

拉布拉多塞拉還獲得免費法律援助組織「倡導機會」(Advocating Opportunities)協助，完成簽證申請。伍德郡少年法庭後來將拉布拉多塞拉的監護權交給當地一個家庭。

學區官員表示，拉布拉多塞拉的監護人5月14日聯繫校方，稱他們收到訊息顯示拉布拉多塞拉已24歲，並非未成年人。地區行政人員15日與拉布拉多塞拉會面，但他否認指控。學區當局認為事態嚴重，立即指示監護人將拉布拉多塞拉帶離學校，進一步調查。

拉布拉多塞拉20日在遭警方拘留，被控偽造罪，收押在伍德郡監獄(Wood County Jail)，保釋金5萬元。

國土安全部(DHS)向福斯新聞表示，據他們查到的資訊，拉布拉多塞拉是在2019年首次來美，簽證已逾期；後來他確實取得TPS。

學區 非法移民 簽證

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