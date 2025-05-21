馬斯克將大減政治現金 衝擊共和黨期中選情影響2028布局

馬斯克(右)在威州為選民送上百萬美元支票。（美聯社檔案照）

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，科技馬斯克 (Elon Musk)20日在卡達經濟論壇(Qatar Economic Forum)答覆詢問時說，對於贊助「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營共和黨 候選人贏得選舉「已經做夠了」。報導分析，馬斯克減少政治獻金開銷，可能對明年共和黨期中選舉選情造成衝擊，甚至影響2028年總統選舉布局。

馬斯克是川普 總統2024年競選期間的最重要金主，根據統計，馬斯克為川普重返白宮大約投下2億5000萬元。川普上台後讓馬斯克掌理政府效率部(DOGE)，推動聯邦政府縮編。不過，馬斯克支持度卻連續幾個月走下坡，馬斯克企業特斯拉(Tesla)股價大跌，各地經銷處出現民眾抗議。

在卡達經濟論壇上，馬斯克被問到今後是否還跟過去一樣，繼續大手筆贊助選舉。他回答：「從政治獻金角度來看，我覺得未來我會減少很多。」

至於大幅減少政治獻金的原因為何，馬斯克說：「我想我已經做夠了。」

Politico新聞網站報導，曾經是白宮固定貴賓的馬斯克，一度被喻為是川普的「首席好友」(buddy in chief)，但從4月以來在川普社群媒體發文裡就很少被提及。

就在同一時間，威斯康辛州最高法院法官選舉，馬斯克戴著起司帽現身造勢大會、還砸下2100萬贊助的共和黨候選人薛米爾(Brad Schimel)，最後得票率落後10%敗給民主黨對手羅福特(Susan Crawford)

馬斯克對於政治事務參與不多，直到去年川普在賓州造勢活動遭遇槍擊。川普險些遇刺之後，馬斯克積極為川普與其他共和黨候選人助選，包括推出贈送100萬元支票給選民。在華府擁有龐大影響力，則讓馬斯克面臨檢視，遭到質疑經營企業與聯邦政府的合作契約恐涉利益衝突。川普後來則宣布馬斯克在政府效率部的任務將於5月底結束。

馬斯克在卡達經濟論壇上說，未來若看到值得贊助政治活動的理由就會動手去做，「只是現在我並沒有看到理由」。