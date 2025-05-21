在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)20日報導，持有綠卡的42歲菲律賓裔男子朗杜尼歐(Maximo Londonio)在美國生活30年，與美國公民妻子結婚已20多年，日前與家人返回菲律賓度假之後，搭機返美在西雅圖 -塔科瑪國際機場(Seattle-Tacoma International Airport)入境遭到移民 幹員拘留。

社區團體「捍衛移工華州網絡」(Tanggol Migrante Network WA)19日在記者會上說，住在華盛頓州奧林匹亞(Olympia)的朗杜尼歐與妻子育有三個孩子，12歲隨家人移民來美之後一直在美國生活。多年來，朗杜尼歐與家人在美國、菲律賓之間旅行，從來沒有問題，但這次與妻子及12歲女兒從菲律賓返回華盛頓州時，15日在西雅圖機場卻遭到移民拘留。

朗杜尼歐的妻子克莉絲朵‧朗杜尼歐(Crystal Londonio)對媒體表示，丈夫遭到拘留四天時間「真的太長」，海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection，CBP)不必面臨究責，讓朗杜尼歐失望，「我是美國公民，你們也讓我失望了」。她說，丈夫被拘留之後狀況如何，獲得消息非常有限。

「捍衛移工華州網絡」指出，朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留，可能與年輕時期非暴力犯罪定罪的前科紀錄有關。克莉絲朵‧朗杜尼歐在記者會上說，丈夫不是暴力份子，平日努力工作，照顧家庭。