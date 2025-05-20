我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾議員提案：調查「反川錯亂症候群」成因

科技由升轉跌 史指終止連6漲 道指跌逾百點

誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群

中央社華盛頓20日綜合外電報導
美國官員表示，例行接種COVID-19疫苗追加劑的對象，將僅限於65歲以上人群或有嚴重疾病高風險者，並要求進行新安慰劑對照試驗，以證明65歲以下健康民眾接種追加劑的必要性。(美聯社)
美國官員表示，例行接種COVID-19疫苗追加劑的對象，將僅限於65歲以上人群或有嚴重疾病高風險者，並要求進行新安慰劑對照試驗，以證明65歲以下健康民眾接種追加劑的必要性。(美聯社)

美國官員今天表示，例行接種COVID-19疫苗追加劑的對象，將僅限於65歲以上人群或有嚴重疾病高風險者，並要求進行新安慰劑對照試驗，以證明65歲以下健康民眾接種追加劑的必要性。

法新社報導，美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）正在推動重塑聯邦公共衛生政策，他長期宣揚反疫苗主張，並對免疫接種計畫抱持懷疑態度。

美國食品暨藥物管理局（FDA）的普拉薩（Vinayak Prasad）與FDA局長馬凱利（Martin A. Makary）在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）撰文指出，此一政策轉變是以科學證據為基礎，並表示這將使美國的指導方針與歐洲國家更為一致。

他們指出，最初推出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是「一項重大的科學、醫學與監管成就」，但目前仍不確定讓低風險族群反覆接種追加劑，是否對其有益。

他們將美國的做法與英國、法國和德國相比，並批評美國所謂「一體適用」策略。

這些官員主張，這種做法不僅沒有建立信任，反而適得其反、助長「疫苗猶豫」，包括讓兒童對施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗產生抗拒心理。

他們補充說：「我們無法肯定，一名健康的52歲女性在身體質量指數（BMI）正常、曾3度確診COVID-19，並已接種6劑疫苗的情況下，施打第7劑疫苗是否還會對她有益。」

此外，當局將鼓勵輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）等疫苗製造商進行試驗，對象涵蓋50歲至64歲成年人。這些研究應評估追加劑能否降低染疫症狀、重症、住院以及死亡的風險。

疫苗 麻疹 德國

上一則

逢川必反？眾議員提案：調查「反川錯亂症候群」成因

延伸閱讀

衛報：美國巴勒斯坦事務辦公室已正式關閉

衛報：美國巴勒斯坦事務辦公室已正式關閉
川普「又大又美麗」租稅法案 加重市場對美國負債的憂慮

川普「又大又美麗」租稅法案 加重市場對美國負債的憂慮
亞洲新冠重症大幅攀升 韓日中檢測工具廠、疫苗股大漲

亞洲新冠重症大幅攀升 韓日中檢測工具廠、疫苗股大漲
Covid捲土重來 亞洲藥廠股漲 帶動新冠檢測工具廠等股價

Covid捲土重來 亞洲藥廠股漲 帶動新冠檢測工具廠等股價

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25

超人氣

更多 >
康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要

全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
伊能靜驚爆婚變 高甜度反擊：他是獨一無二的老男孩

伊能靜驚爆婚變 高甜度反擊：他是獨一無二的老男孩