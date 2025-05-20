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逢川必反？眾議員提案：調查「反川錯亂症候群」成因

世界新聞網王若馨／即時報導
俄亥俄州共和黨國會眾議員戴維森。（路透資料照）
俄亥俄州共和黨國會眾議員戴維森。（路透資料照）

共和黨國會眾議員上周提出一項法案，要求國家衛生研究院（NIH）研究「反川錯亂症候群」（Trump Derangement Syndrome，簡稱TDS）的心理與社會成因。

所謂「反川錯亂症候群」，泛指對川普總統本人、其行為或支持者產生強烈且非理性的敵意與認知反應；雖然這個詞並非正式的心理或醫學診斷名稱，但常被用來形容某些「逢川必反」的態度與行為模式。

為進一步了解這種敵意的根源，俄亥俄州共和黨國會眾議員戴維森（Warren Davidson）提出「2025反川錯亂症候群研究法案」（TDS Research Act of 2025），希望透過科學深入探討這類極端政治仇視的成因。

戴維森表示：「反川錯亂症候群造成家庭撕裂、社會對立，甚至引發兩起針對川普總統的暗殺未遂。該法案旨在要求國家衛生院研究這種有害的精神狀態，找出根本原因並提出解方。」

根據法案內容，研究範圍包括該症候群的起源與誘發因素，如媒體是否推波助瀾、以及有哪些干預策略可用於降低極端行為，並進一步分析其對個人、社群及公共對話空間的長期影響。法案並要求國家衛生院每年向國會提交一份報告。

該法案強調不會額外增加支出，而是運用精神健康研究部門內的現有資源。

戴維森表示，相較於國家衛生院過去資助的部分研究項目，例如「給貓注射安非他命」或「教猴子為了喝水而賭博」，應該將納稅人的稅金投入在更貼近現實生活的研究上。

「反川錯亂症候群」並不是一個新概念，心理學家暨政治專欄作家克勞瑟默（Charles Krauthammer）早在2003年便提出「反布希錯亂症候群」（Bush Derangement Syndrome）一詞，不過，較多專家認為這屬於政治反應，而不是一種病症。

該法案由阿拉巴馬州共和黨眾議員摩爾（Barry Moore）共同發起。不過，眾院正忙於推動川普主導的「又大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act），TDS研究法案能否進入正式審議尚不明朗。

今年3月，明尼蘇達州共和黨州參議員也曾提出類似法案，主張將「反川錯亂症候群」列為正式心理障礙；他們認為該症狀表現為「對川普的強烈敵意言論」及「針對川普支持者的公開攻擊與暴力行為」。

川普 共和黨 眾議員

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