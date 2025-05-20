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保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

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保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

記者顏伶如／即時報導
(美聯社)
(美聯社)

財經網站「市場觀察」(MarketWatch)報導，根據康乃爾大學(Cornell University)醫學院研究人員上周發表於美國醫學會期刊(Journal of the American Medical Association，JAMA)的最新研究，某些保險代理員與銷售員為了賺取數以千計的佣金，透過誘導甚至掉包手段，讓老年人掉入紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)圈套，花錢購買對自己並無好處的私人保險方案。

根據統計，大約有3300萬美國民眾購買保險公司的紅藍卡優勢計畫方案，而不是參加由聯邦政府經營的傳統型紅藍卡(Medicare，又稱聯邦醫療保險計畫)。不過，研究發現，許多老年人是因為被保險代理員或銷售員誘導才加入紅藍卡優勢計畫，其中有些人還參加了錯誤的方案，保險代理員與銷售員把賺取佣金擺在消費者權益之上。

康乃爾大學醫學院研究人員卡薩里諾(Lawrence Casalino)、邦德(Amelia Bond)、庫拉爾(Dhruv Khullar)在研究報告指出，保險代理員如果向一名65歲消費者推銷成功紅藍卡優勢計畫方案，可賺取終身佣金大約6000元，相較之下，65歲消費者參加政府主辦的傳統型紅藍卡並搭配「差額保險」(Medigap)、D部份(Part D)處方藥物保險，代理員拿到抽成可能只有上述金額的50%或70%。

研究報告指出，根據聯邦規定，紅藍卡優勢計畫第一年佣金上限為626元，消費者如果續保，接下來保險代理每年可賺佣金約有313元，若以65歲消費者未來平均壽命有18年計算，累計佣金有5947元。

相較之下，如果相同歲數消費者參加傳統紅藍卡搭配「差額保險」、D部份處方藥物保險，代理員18年累計賺取佣金約3000元到4200元之間。

報告指出，買到錯誤紅藍卡優勢計畫方案的老年人，等於陷入「圈套」(trap)，很難轉回傳統型紅藍卡。

研究人員指出，許多民眾不了解的是，一旦參加紅藍卡優勢計畫，等於就是做出「不能修改、一輩子的決定」。

聯邦醫療保險 紅藍卡 Medicare

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