WSJ：川普政府擴大遣返無證移民並未造成產業普遍缺工

川普政府擴大遣返無證移民，從統計數據看來，並沒有造成各行各業普遍缺工。（歐新社）

華爾街日報(WSJ)19日分析，川普 政府擴大遣返 無證移民 ，從統計數據看來，並沒有造成各行各業普遍缺工；許多無證移民雖然擔心遣返風險，卻因經濟需求而繼續工作。報導指出，高度仰賴無證移民勞工的建築業、餐廳業，到目前為止都沒有出現顯著的人力不夠問題。

川普總統二度執政最初三個月期間，全國就業持續成長，就連高度依賴無證勞工的建築業也不例外，還有清潔工、園藝服務、食品加工、餐廳、人力派遣公司等行業。

人口普查局(Census Bureau)每月家庭問卷調查顯示，今年4月擁有工作的外國出生勞工有3180萬人，比1月間增加0.1%，與一年前同期相比則增加4.4%。統計數據並沒有區分合法居留或非法居留的身分差別。

沒有合法身分的移民勞工基於經濟需求而繼續工作，其中許多人在美國生活數年或數十年，有家庭要養，還有房貸、車貸要繳。某些無證移民勞工表示，如果不工作肯定繳不起帳單，但繼續工作則不一定會被聯邦機關逮到。

4月間，聯邦幹員在洛杉磯地區家得寶(Home Depot)分店停車場拘留至少10名無證移民，這個地點被查出招攬零工從事輕型建築工作。相隔兩天之後，一名育有三個孩子、在美國非法居留25年的墨西哥籍男子又到停車場尋求打工機會，他說，當然害怕掃蕩，可是房租、汽車保險與其他生活開銷負擔越來越重，「我們還有什麼選擇？」

華府市中心區的街頭一隅，一群委內瑞拉送餐員聚集聊天。穿越達連隘口(Darien Gap)之後去年6月偷渡入境的29歲委國男子說：「我們只能拼命工作，拼命賺錢，因為時間不多了。」他說，已經向美國政府提出庇護申請，但對於能否在川普任內通過並不抱持任何希望。

他說，每天早上8時到晚上11時擔任Uber Eats送餐員，每周收入1300元至1500元之間，原本在當地一所學校上英語課，可是今年初便沒再報名。他表示：「目前政治環境是不歡迎移民，我才不願意繼續學英語只為了回去委內瑞拉對著寵物講英語。」

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