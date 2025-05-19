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65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

記者顏伶如／即時報導
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明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)18日報導，住在俄亥俄州謝菲爾德湖(Sheffield Lake)的65歲婦人露絲‧帕德曼尼克(Ruth Podmanik)不久之前退休，申領遺屬社安金獲得批准。她的丈夫艾德‧帕德曼尼克(Ed Podmanik)已於2012年因血癌病逝。

帕德曼尼克說，開始領取遺屬社安金之後，從來不曾接到通知說丈夫生前曾經收到溢領福利(overpayment)，結果現在她被社會安全局(Social Security Administration，SSA)追討6萬9087.50元。

她指出：「從來沒有人通知我任何事情。」她也說，溢領社安金「並不是我的問題」。

帕德曼尼克接受克里夫蘭地方電視台News 5訪問時說：「我很害怕。難道我必須賣房子嗎？」

她表示，艾德生前曾經健康因素有5個月沒工作，那段期間有拿社安金，後來他雖然回到職場上班，卻持續領取社安金。她說，丈夫經常打電話向社會安全局詢問已經有工作為何還繼續收到社安金，得到回答是因為他患有血癌的緣故，可以繼續領福利。

俄州庫亞霍加郡(Cuyahoga County)老年人與成年人服務處主任派特羅可拉(Natasha Pietrocola)說，許多老年人搞不清楚溢領社安金問題以及社安金支票將受到如何影響。今年3月頒布新規，社安局追討溢領福利時有權扣留社安金支票100%，後來調整以50%為上限。

派特羅可拉表示，對於某些民眾來說，如果每月收入縮水一半以上，日子恐怕過不下去。她說，辦公室提供各種服務，包括讓民眾查看可以領取哪些福利，並且列印細目供民眾核對是否有福利漏領。

帕德曼尼克表示，社會安全局應該說明問題為何出現，「溢領福利是我丈夫的疏失，不是我的錯。這是他們的錯」。她說，遭到追討後多次聯繫社安局，卻沒能得到解答。

社安金 俄亥俄州 退休

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