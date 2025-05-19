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美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

記者顏伶如／即時報導
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示意圖。(美聯社)
示意圖。(美聯社)

華盛頓郵報19日報導，美國民眾普遍支持擴大驅逐有暴力前科的無證移民，但移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)執法過程曾有美國公民被拘留的案例傳出，在缺乏正當法律程序(due process)的狀況下，美國公民可能被當成意圖傷害美國的犯罪移民。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)前任主席、俄亥俄州執業律師李波德(David Leopold)接受華盛頓郵報專欄作家邦普(Philip Bump)訪問時說，絕對優先權(overriding right)就是保持沉默，「這點應該做為所有人永遠遵守的首要原則」。

李波德說：「你不必提供任何陳述，什麼事情都不必講。你不必對移民身份承認任何事情，其實你也不該承認任何事情。」

不過，有些問題則要向執法人員提出，尤其是遭到便衣幹員盤查時，包括詢問幹員的姓名、公務證件編號，還可以詢問能否自由離開(free to leave)。

李波德表示，遇到移民和海關執法局盤查不代表因此遭到逮捕，ICE逮捕時必須有合理懷疑(reasonable suspicion)、合理根據(probable cause)做為根據，或者出示逮捕令(warrant)。他說：「如果他們沒有這些根據，卻在街上將你攔下，保護自身權益的最佳之道，就是有禮貌的離開，因為你有權自由離開，除非他們能夠解釋為何你不能走。」

ICE人員有時會持行政搜查令(administrative warrants)前往民眾住家，李波德說，這些搜查令是由行政官員簽發，而非法官，民眾不一定要配合辦理，但執法人員經察拿來威脅民眾，得以進屋搜查。李波德說，如果不願接受搜查，必須明確表達。

李波德說，無證移民以及持有簽證進入美國的移民都有權尋求法律協助(a right to legal counsel)，在實際案例當中，移民案件是否有委任律師幫忙處理，結果常有天壤之別。他表示，若覺得自己可能被ICE拘留，或者覺得擔心，應該預先備妥因應計畫，包括找好律師；如果移民官員出示文件要求簽字，應該等到徵詢律師意見之後才簽名。

李波德表示，遇到盤查時如果能錄影存證最好，雖然在公共場合錄影完全合法，若官員要求停止拍攝則應配合；ICE官員對於有妨礙執法之嫌的旁觀者也可能逮捕。

對於公民與擁有永久居留權的綠卡持有人來說，李波德分析，遇到ICE盤查或入境時海關詢問只要回答與身份、國籍有關的問題即可，超出這個領域的事情說越多，越可能對自己不利，但拒絕回答則可能讓狀況耽擱更久；不過，美國公民與綠卡持有人一定可以獲准入境，只有法官有權註銷綠卡。非公民拒絕回答海關問題則可能遭到拒絕入境。

李波德說：「不想被檢查的電子裝置，就不要隨身攜帶。」他說，公民與綠卡持有人可以拒絕手機檢查，但手機可能被查扣，結果還是會被檢查。若擔心手機被查可以預先移除資料，設為飛航模式(airplane mode)以防邊境官員透過連線取得儲存於網路的個資。

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