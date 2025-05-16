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出生公民權限縮令 大法官辯論交鋒3看點

川普次子稱政府壓低能源成本政策 將有利加密貨幣發展

中央社多倫多15日綜合外電報導
美國總統川普的兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）。美聯社
美國總統川普的兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）。美聯社

美國總統川普的兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）15日在世界領先的加密貨幣會議上表示，川普政府致力壓低美國能源成本，將有利於加密貨幣發展。

法新社報導，艾瑞克．川普在多倫多座無虛席的「共識」（Consensus）大會上推銷他最新涉足的加密貨幣企業American Bitcoin，稱該公司致力於使用比競爭對手更低的成本開採比特幣。

美國加密貨幣產業樂見川普重返白宮，肯定川普顯然不走前屆民主黨政府對數位貨幣抱持強烈懷疑的老路。

但川普家族投入加密貨幣產業，從American Bitcoin到家族支持的「世界自由金融」（World Liberty Financial）和川普迷因幣$TRUMP等計畫，已經增加了潛在的道德疑慮。

在川普宣布$TRUMP前220名持有者將受邀出席本月22日在華府近郊「川普國家高球俱樂部」（Trump National Golf Club）舉行的晚宴，前25名買家還可以參加「專屬接待會」後，$TRUMP幣值隨之大漲。

艾瑞克．川普在大會上表示，川普政府致力壓低美國能源成本，將有利於仰賴數據中心的大型加密貨幣挖礦業者；這些數據中心會消耗大量能源。

他說：「我們美國有一位總統確實認為美國需要制定完善的能源政策，他希望美國擁有全世界最便宜的能源，因為這將推動我們現在正在談論的所有創新舉措。」

川普 貨幣 白宮

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