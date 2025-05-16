兩黨眾議員呼籲國務院擴大H-1B延簽試辦計畫

兩黨眾議員共同致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，呼籲國務院擴大2024年推出的H-1B延簽試辦計畫，讓某些H-1B簽證持有人不必出境就能申請簽證延長。(圖／123RF)

新聞周刊(Newsweek)16日報導，兩黨眾議員 共同致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，呼籲國務院擴大2024年推出的H-1B 延簽試辦計畫，讓某些H-1B簽證持有人不必出境就能申請簽證延長。

共和黨喬治亞州聯邦眾議員麥考米克(Rich McCormick)在社群媒體X發文表示，加入兩黨眾議員聯名信，爭取讓某些低風險的H-1B簽證持有人可以在美國申請簽證延長。

麥考米克發文寫道：「如今已到了時候，我們的簽證系統應該更新，以降低花費，提升效率，讓美國維持競爭力。」

報導指出，右派人士對H-1B工作簽證 看法分歧，某些「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營的保守派人士反對H-1B計畫，擔心外籍勞工搶走美國勞工飯碗、計畫恐遭企業濫用。中間派共和黨員則認為H-1B簽證是為職場填補重大職缺的工具，尤其在科技產業。

兩黨眾議員7日共同致函魯比歐，強調擴大H-1B延簽試辦計畫的重要性。信中表示，國務院應該為哪些人適用試辦計畫訂定明確規定，並且考慮讓其他簽證類別在未來也可以不必出境就能申請延簽，包括E、H、I、L、O、P等簽證。

國務院去年推出試辦計畫，允許符合資格、生物識別資料已經建檔且可能再次使用的2萬名H-1B簽證持有人在美國本土申請延簽，不必出境。為期一年的試辦時間即將屆滿。

民主黨維吉尼亞州聯邦眾議員蘇布拉曼耶姆(Suhas Subramanyam)、加州聯邦眾議員貝拉(Ami Bera)、加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、密西根州聯邦眾議員塔內達爾(Shri Thanedar)以及共和黨內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)等也加入聯名信。

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)每年開放6萬5000個H1B簽證名額，另外2萬個名額保留給在美國學術機構取得碩士以上學位的申請人。