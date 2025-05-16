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華郵分析：從喬州實例看白卡祭出工作規定能否節省預算

記者顏伶如／即時報導
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共和黨在眾議院預算法案裡對使用白卡(Medicaid)祭出工作要求，但能否因此達到節省預算的目的，喬治亞州實例可以做為參考。（路透）
共和黨在眾議院預算法案裡對使用白卡(Medicaid)祭出工作要求，但能否因此達到節省預算的目的，喬治亞州實例可以做為參考。（路透）

共和黨在眾議院預算法案裡對使用白卡(Medicaid)祭出工作要求，但能否因此達到節省預算的目的，喬治亞州實例可以做為參考。華盛頓郵報16日報導，喬州白卡計畫雖然只有少數人登記參加，但計畫本身衍生的行政開銷，卻遠遠超過醫療花費。

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)14日通過提案，白卡參加者每個月必須工作至少80小時、接受工作訓練、就學或擔任義工，身心障礙者、孕婦及產後婦女可享豁免。白卡工作條款可望在未來10年省下3000億聯邦預算。共和黨籍委員會成員說，480萬名白卡參加者是身體健全成年人卻選擇不工作。

兩年前，喬治亞州開放低收入、身心障礙成年人加入州政府白卡計畫，但必須有工作或接受職業訓練。共和黨陣營經常把喬州喻為值得其他州效法的榜樣。不過，報導指出，喬州經歷其實為其他州帶來警惕。

根據統計，符合條件可以參加喬州白卡計畫的25萬喬州居民裡，最後只有1萬2000人得以加入，沒有達到州政府原先喊出5萬人參加的目標。喬州白卡計畫衍生的行政費用，成長速度超過醫療花費。某些參加者雖有工作，卻很難向州政府官員出示證明，某些工作則不符合喬州政府對於白卡工作的定義，例如照顧生病親人。

喬治華盛頓大學(George Washington University)米肯公共衛生學院(Milken Institute of Public Health)健康政策副教授穆蘇米西(MaryBeth Musumeci)表示，如果共和黨以喬州白卡計畫為藍圖，將設計出龐大的行政官僚體系，許多低收入民眾符合資格卻失去保障，如此一來國會就有經費可以幫富人減稅。

喬州州長坎普(Brian Kemp)發言人道格拉斯(Garrison Douglas)說，坎普推動擴大白卡工作要求的政策非常成功，數十萬低收入喬州居民因此獲得私人保險，1000多人得以從州政府的白卡計畫「畢業」(graduated)，轉為加入條件更好的保險計畫。

道格拉斯說，喬州白卡計畫獲得成功，「其他人紛紛開始學習我們的健保創舉，並不讓人感到意外」。

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白卡 喬州 低收入

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