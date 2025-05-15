我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

幫墨西哥販毒集團洗錢的華人組織 如何遭破獲？

才說紐瓦克機場安全 運輸部長把妻航班改至拉瓜地亞起飛

記者胡玉立／即時報導
運輸部長達菲11日才對外宣稱聲稱紐瓦克國際機場安全無虞，12日卻將妻子搭乘的航班從紐瓦克改為紐約拉瓜地亞機場起飛，引發爭議。(美聯社)
運輸部長達菲11日才對外宣稱聲稱紐瓦克國際機場安全無虞，12日卻將妻子搭乘的航班從紐瓦克改為紐約拉瓜地亞機場起飛，引發爭議。(美聯社)

運輸部長達菲(Sean Duffy)11日才對外宣稱聲稱新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)很安全，12日卻將妻子搭乘的航班從紐瓦克機場改成為紐約拉瓜地亞機場起飛。達菲14日出席國會聽證會時，為自己的行為辯護，表示更改妻子航班是為了趕時間怕航班誤點，不是擔心安全問題。

紐瓦克機場4月底及5月初數度出現雷達和通訊系統停擺，聯邦航空管理局(FAA)大幅減少進出紐瓦克機場班次，但12日仍有大量航班延誤和取消。

現年53歲的達菲12日向保守派SiriusXM電台主持人韋伯(David Webb)透露，他的妻子、福斯新聞主持人康波斯-達菲(Rachel Campos-Duffy)原定13日從紐瓦克機場出發，但他把她的航班改到拉瓜地亞機場。

達菲11日接受全國廣播公司(NBC)訪問時，曾堅稱從紐瓦克起飛的班機旅客很安全，還說他和家人「經常從紐瓦克機場出發」。達菲試圖向旅客保證，儘管紐瓦克機場空中交通管制雷達和無線電偶爾出現令人擔憂的故障，但機場航班起降是安全的。

紐瓦克機場4月底及5月初數度出現雷達和通訊系統停擺，聯邦航空管理局已大幅減少進出...
紐瓦克機場4月底及5月初數度出現雷達和通訊系統停擺，聯邦航空管理局已大幅減少進出紐瓦克機場的班次。(歐新社)

達菲在不同節目中的言論部分片段在社群媒體曝光後，引起關注。

14日，達菲出席眾院撥款委員會會議時，新澤西州民主黨聯邦眾議員科爾曼(Bonnie Watson Coleman) 指達菲似乎「出於安全考量，把妻子的航班從紐瓦克轉到拉瓜迪亞。」

達菲先是答道：「這不是真的。」但他後來改變說法表示，「有部分是真的。」達菲解釋：「主要是紐瓦克機場航班誤點，而我太太必須參加一場活動，她當時在紐約，所以我把她從紐瓦克機場改到拉瓜地亞機場。這不是出於安全考量，而是因為我需要她的航班及時起飛。她必須趕上活動。」

達菲辯稱，他在節目中的言論被斷章取義。科爾曼則表示，她接受達菲的解釋。

達菲承認，有關當局「已將進出紐瓦克的飛機數量減少，以確保安全。」

紐瓦克機場 新澤西州 拉瓜地亞機場

上一則

金價飆新高 金飾出現搶售、熔鑄潮 有人反過頭搶購黃金

延伸閱讀

紐瓦克機場故障頻傳 聯航估Q2獲利不樂觀 示警1結果

紐瓦克機場故障頻傳 聯航估Q2獲利不樂觀 示警1結果
紐瓦克機場又故障 所有航班停飛45分鐘 大規模延誤

紐瓦克機場又故障 所有航班停飛45分鐘 大規模延誤
紐瓦克市長抗議移民拘留中心 被捕

紐瓦克市長抗議移民拘留中心 被捕
涉擅闖ICE拘留所爆衝突 紐瓦克市長一度被捕

涉擅闖ICE拘留所爆衝突 紐瓦克市長一度被捕

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
死者波斯沃斯是高中美式足球隊員，女友則是啦啦隊員。(取自死者女友Malinda之Instagram)

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭屋主槍殺

2025-05-08 20:10
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14

超人氣

更多 >
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
存到退休基金「比刷牙還簡單」 理財顧問：傻子才短線買賣

存到退休基金「比刷牙還簡單」 理財顧問：傻子才短線買賣