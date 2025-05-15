哈佛大學俄助理研究員 遭控走私青蛙胚胎 或被驅逐出境

哈佛醫學院(Harvard Medical School)31歲助理研究員佩特卓娃。(美聯社)

美國哈佛大學 為躲避政治迫害而逃離俄羅斯 的的科學家佩特卓娃今天透過律師表示，她因遭控將青蛙胚胎樣本走私到美國，面臨刑事指控，甚至可能被驅逐出境。

法新社報導，哈佛醫學院（Harvard Medical School）31歲助理研究員佩特卓娃（Kseniia Petrova）今年2月從法國度假返美，隨即被美國移民 暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）拘留。

根據2月16日提出的刑事訴訟，佩特卓娃在波士頓機場被海關人員攔下，據稱原因是她未申報行李中的生物樣本。她隨後獲告知其簽證被吊銷，並將被遣返回俄羅斯。

佩特卓娃的律師羅瑪諾夫斯基（Gregory Romanovsky）在發給法新社的電子郵件中證實：「當局確實試圖驅逐佩特卓娃。但她將有機會提出庇護申請，我們認為，當局不會很快就她的驅逐出境案件做出決定。」

根據起訴書，佩特卓娃告訴當局，她擔心自己一旦返俄，就會因參加政治抗議活動而被捕。

佩特卓娃14日從ICE被轉移至鄰近的路易斯安那州監獄。本案首次庭審訂於15日舉行。

自美國總統川普今年1月重返白宮以來，一直嚴厲打擊移民、加強驅逐行動，對象也包括接受高等教育的移民。

當局還對哈佛大學等多所頂尖學府實施補助凍結和其他處罰，此舉引發人們對學術自由遭侵蝕的擔憂。