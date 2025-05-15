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北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

幫墨西哥販毒集團洗錢的華人組織 如何遭破獲？

記者顏伶如／即時報導
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示意圖。（路透）
示意圖。（路透）

加州阿蒂西亞(Artesia)略起薄霧的早晨，便衣警察看著于家勇(Jiayong Yu，音譯)走下Range Rover休旅車，帶著裝滿現金的黑色皮背包進入大通(Chase)銀行櫃台，存入一疊疊鈔票。于家勇離開後，警方詢問櫃台存款金額是否超過法律規定必須向金融機關通報的1萬元上限，銀行人員回答存款超過10萬元。就在同一時間，于家勇開車前往距離35哩外，位於克萊蒙特(Claremont)的大通其他分行與美國銀行(Bank of America )分行。

華爾街日報(WSJ)14日報導，于家勇遭聯邦指控在地下匯兌網路工作，以折扣價格向墨西哥販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)收購美金，然後將美金高價轉售給在美國的華人。聯邦檢察官指出，于家勇隸屬的華人洗錢組織四年裡經手5000萬元毒品集團交易所得，在洛杉磯郡(Los Angeles County)各地透過花旗(Citibank)等知名銀行自動提款機(ATMs)以及銀行櫃台存款，把不法資金存入戶頭。

洗錢組織的操作手法是，在多家銀行開立數十個帳戶，使用假護照隱瞞真實身分，或者招攬當地店家負責人或學生做為帳戶人頭。華人洗錢組織向墨西哥販毒集團收取手續費在1%至2%之間，條件比競爭對手更有吸引力。

去年在北卡羅來納州遭到洗錢罪名起訴的一個華人洗錢網路，遭控使用空殼公司讓現金存入大通銀行、美國銀行、富國銀行(Wells Fargo)等戶頭，在2022年5月至2024年4月間存入現金9200萬元。其中有5個月期間，洗錢網路的車手在遍布20州的銀行分行完成100多筆現金存款，把錢存進空殼公司帳戶。涉及此案的所有銀行，後來都沒有面臨犯罪起訴。

可疑帳戶通常在一個月內會被銀行關閉，但時間已足夠讓數百萬元非法所得從戶頭流出；現金通常存入當天就開始移動，例如開立銀行本票(cashier's checks)或購買加密貨幣。某些案例裡，現金則轉到經營地下錢莊的華人戶頭。可疑帳戶雖然被關閉，很快就可以用不同假名開立新帳戶。

去年出現罕見案例，TD銀行(TD Bank)位於法拉盛(Flushing)的分行由於遭中國洗錢組織利用，完成4億7000萬元非法所得洗錢，遭金融主管機關開罰30億。

盯梢于家勇存款的調查團隊是由聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)探員葛瑞羅(Scott Guerrero)指揮，調查工作歷時四年，範圍從加州延伸美墨邊境，甚至包括德州。

華人 加州 墨西哥

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