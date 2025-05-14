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全球海運五哥：本周貨櫃量暴增 貿易戰休兵釋需求

編譯吳孟真／綜合外電
赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森14日說，美中貿易戰休兵，釋放出大量的貨運需求，導致本周海運貨櫃量暴增。路透
赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森14日說，美中貿易戰休兵，釋放出大量的貨運需求，導致本周海運貨櫃量暴增。路透

全球第五大貨櫃航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森（Rolf Habben Jansen）14日表示，美中貿易戰休兵，釋放出大量被壓抑的跨太平洋貨運需求，導致本周運量暴增。

詹森向彭博新聞表示，「過去兩天貨櫃量大增，現在得看這會持續多久」。他估計，本周運量比過去幾周增加逾50%，增幅「相當顯著」，而由中國輸美訂單也強勁回彈，其他地區訂單則「維持在相當穩定的水準」。

美國總統川普4月初對中國進口商品全面課徵145%關稅，北京當局回敬以125%關稅，導致全球兩大經濟體間的多數貿易活動暫時停止，經濟前景蒙上陰霾。但美中雙方12日宣告關稅戰休兵90天，美國調降對中關稅稅率至30%，中國對美調降至10%。

詹森說，關稅不確定性使得前景的「能見度有限」，但「我依然謹慎樂觀，認為經濟不會衰退」。

另一方面，赫伯羅德表示，盡管川普本月稍早宣布，葉門叛軍胡塞組織將停止攻擊船隻，但商船能否獲得長期的安全保障，仍不確定。赫伯羅德在季度報告中指出，「紅海何時能再次安全航行仍不清楚，表示船隻必須繞行好望角，仍預期運輸成本將增」。

詹森說，經由蘇伊士運河重返紅海航道「仍有造成航道阻塞的風險，這是所有人都想避免的」。他說，「基於這個原因，一旦紅海回到安全狀態，將研擬計畫，逐步重返蘇伊士運河，以免港口難以支撐運量，並確保供應鏈順暢」。詹森補充，一旦準備實施，改道程序可能費時60-90天。

關稅 蘇伊士運河 川普

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