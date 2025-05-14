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華郵：白宮擔心川普支持者受害 而願意降低中國關稅

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

美中貿易休戰 海運需求及運價料將上升

編譯任中原／綜合外電
美國驟然大幅降低中國產品進口關稅90天，將使美國進口商趕在這段期間大量增加進口以建立庫存，以因應年底購物旺季之需。（歐新社）
美國驟然大幅降低中國產品進口關稅90天，將使美國進口商趕在這段期間大量增加進口以建立庫存，以因應年底購物旺季之需。（歐新社）

美國驟然大幅降低中國產品進口關稅90天，將使美國進口商趕在這段期間大量增加進口以建立庫存，以因應年底購物旺季之需；運輸業分析家指出，需求急降急升，將使各大港口及航運業者面臨嚴峻考驗，且未來幾周將出現貨櫃輪運價上漲及船期延遲問題，不過運價可能不會超過去年旺季時的水準。

丹麥Vespucci海事顧問公司執行長簡生指出，「先是看到美國各港的貨量大減，現在則是大量貨品在中國港口等待裝船，與疫情期間的情況如出一轍」。

Freightos物流公司預料，由於航運業者與各港口的貨量陡增，「將會在一段期間內出現運能吃緊，及設備短缺現象」。

美國零售業者一般都會在7月到10月中期間進口貨品，但現在預業者將提前下單，搶在8月10日減稅期間屆滿之前拿到貨品。

分析家指出，4月從亞洲到北美的貨櫃輪艙位預訂數量劇減近40萬只20呎櫃（TEUs）；美國雖於5月12日宣布降低關稅，但由於貨品從中國經由貨輪運往美國需要4-6周時間，未來幾周美國港口的到貨量將先大幅下降。

Freightos物流公司表示，雖然預料運價將上漲，但亞洲到美西40呎貨櫃的平均運價將低於去年旺季時的每只8千美元，以及亞洲到美東的每只9,800美元水位，主因航運業者的貨櫃輪數增加，業者之間競爭激烈。

由於中國產品的關稅仍比4月2日之前要高，因此美─中休戰90天造成的全面衝擊仍難以預測。另外從去年川普勝選之後，進口商就開始建立庫存，從去年11月到今年4月期間美國從中國進口貨量比上年同期增加11%，也可能緩解貨運吃緊及運價上漲壓力。

關稅 疫情 零售業

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