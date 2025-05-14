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WSJ：川普第二任期特赦遊說有如蠻荒西部時期

記者顏伶如／即時報導
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川普總統二次執政之後，某些犯罪份子紛紛出動說客或透過人脈向川普爭取特赦，狀況混亂有如美國蠻荒西部(Wild West)時期。（美聯社）
川普總統二次執政之後，某些犯罪份子紛紛出動說客或透過人脈向川普爭取特赦，狀況混亂有如美國蠻荒西部(Wild West)時期。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，川普總統二次執政之後，某些犯罪份子紛紛出動說客或透過人脈向川普爭取特赦，狀況混亂有如美國蠻荒西部(Wild West)時期。被喻為「比特幣耶穌」(Bitcoin Jesus)的加密貨幣投資大亨維爾(Roger Ver)，就以大手筆爭取總統特赦。

46歲的維爾2024年遭到逃漏稅聯邦罪名起訴，若被定罪將坐牢數十年。報導指出，川普在2024年大選勝出後不久，維爾就開始運作準備爭取特赦。維爾友人聯繫川普核心圈裡至少5名遊說人士及律師，提出條件是願意每個月給予高額委任費(retainers)，外加事成之後的勝訴酬金(success fees)，希望讓維爾獲得提前特赦(pre-emptive pardon)或撤銷起訴。

消息人士說，維爾友人開給一名遊說人士的酬勞有500萬元，另外兩名川普核心圈人士接到開價酬勞則有1000萬元。友人一度勸說維爾拿3000萬元爭取特赦，但因價碼過高被維爾打回票，川普核心圈說客與律師則陸續婉拒合作，唯有川普多年好友兼顧問史東(Roger Stone)答應幫忙。

史東遭控在眾院情報委員會調查2016年「通俄案」時對調查人員說謊、干擾證人、妨礙司法等，七項罪名起訴2019年全數定罪，川普則在2020年為史東特赦。

報導指出，根據遊說紀錄，史東為維爾特赦工作兩個月，獲得史東付款60萬元，但到目前為止，維爾尚未獲得特赦。史東表示，工作重點在於為維爾律師提供諮詢、向國會議員遊說，並不是針對白宮

維爾律師肖恩(David Schoen)表示，維爾從來沒打算付錢給任何人以爭取特赦，維爾遭到起訴是沒有根據的。

川普今年稍早任命艾莉絲‧強生(Alice Johnson)為白宮「特赦沙皇」(pardon czar)。強生遭控毒品犯罪被判無期徒刑，2018年6月獲川普特赦。

一名資深政府官員說，川普對於強生負責的特赦事務非常有興趣，經常問她：「特赦案件在哪裡呢？」官員說，未來幾周白宮將宣布多項特赦案。

知情人士說，曾為川普擔任律師的畢納爾(Jesse Binnall)、特拉斯提(James Trusty)，目前都獲得客戶委任爭取總統特赦。衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)也曾代表不同對象向川普提出特赦請求。

電動車新創公司尼可拉(Nikola)創辦人密爾頓(Trevor Milton)誤導股東在2022年遭詐欺罪起訴，被判4年有期徒刑。消息人士說，密爾頓爭取特赦便是透過小甘迺迪斡旋，密爾頓與家人為小甘迺迪總統選舉捐款100萬。

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