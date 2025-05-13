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家庭年收入20萬以下 上名校免學費恐因減稅法案生變

記者顏伶如／即時報導
家庭年收入20萬以下，知名大學免學費優惠恐因減稅法案而計畫生變。（路透）
家庭年收入20萬以下，知名大學免學費優惠恐因減稅法案而計畫生變。（路透）

哈佛大學(Harvard University)、賓州大學(University of Pennsylvania)均宣布家庭年收入20萬以下學生今秋就讀將獲免學費福利，華盛頓郵報分析，知名大學免學費優惠恐因減稅法案而計畫生變，因為哈佛等學府財務高度仰賴捐款收益，減稅法案則將對全國最有錢大學的捐款收入大幅加稅。

報導指出，法案上路實施後，高度仰賴捐款收入的大學必須減少研究經費與獎學金，首當其衝將是因學校獲得捐款受惠而降低學貸需求的學生。

眾院最新公布的稅務法案裡，為大學捐贈基金設立分級稅制。根據現行法規，平均每名學生獲得捐款基金超過50萬的私立大學，必須繳交淨投資收入稅1.4%，眾院版本稅務法案將最高稅率等級提高到21%。

究竟有多少所大學將受到稅務法案新規影響，目前仍不清楚。根據國稅局(IRS)統計，2023年裡有56所大學共計繳交3億8100萬元的捐贈基金稅(endowment taxes)。

根據新版稅務法案，平均每名學生獲得50萬至75萬之間捐款基金的學校，捐贈基金稅維持目前的1.4%，平均每名學生獲得75萬至125萬之間捐款基金的學校，捐贈基金稅為7%，平均每名學生獲得125萬至200萬之間捐款基金的學校，捐贈基金稅14%，平均每名學生獲得200萬以上捐款基金的學校，捐贈基金稅為最高等級的21%。

法案適用對象為學生人數至少500人的學校，國際學生排除在學生人數計算之列。教會學校得以享有豁免，對希爾斯戴爾學院(Hillsdale College)、聖母大學(University of Notre Dame)等堪稱利多消息。

根據報導，以哥倫比亞大學(Columbia University)為例，2024年有3萬5000名學生，換算起來平均每名學生獲得捐款基金未達50萬元，但如果依照稅務法案規定排除國際學生人數，結果將變得不一樣。

眾院 哈佛大學 華盛頓郵報

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