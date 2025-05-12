吹牛老爹性侵案開審 2證人揭涉暴力和賄賂

錄像顯示，庫姆斯2016年3月在洛杉磯酒店攻擊倒在地上的歌手卡西。(美聯社)

知名饒舌歌手、三屆葛萊美獎得主「吹牛老爹」庫姆斯(Sean "Diddy”Combs)性侵和性交易案，12日在紐約市曼哈頓 聯邦法庭開審，首天有兩名證人作證，預計整個庭審會持續兩個月。

全案由聯邦助理檢察官強森(Emily Johnson)負責檢控，她在開案陳詞向八男四女組成的陪審團說，「你們將會聽到被告20年來的種種罪行」，包括綁架、縱火、毒品、性犯罪、賄賂及妨礙司法等。

但被告庫姆斯的律師傑拉戈斯(Teny Geragos)認為此案並不複雜，只是關乎愛情、嫉妒、不忠及金錢，儘管其被告當事人可能有暴力傾向，但檢方試圖將成年人之間的自願性行為，變成賣淫及性交易案件。

55歲的被告庫姆斯被控五項罪名，指他多年來在合作夥伴及員工幫助下脅迫及虐待女性，並透過勒索與暴力手段，強迫受害者噤聲，若罪名成立將面臨15年至終身監禁。自2024年9月被捕後，不准被保釋候傳，一直被關押在布魯克林一所聯邦監獄內。

被告庫姆斯(右)2017年6月與歌手卡西共同出席活動。(美聯社)

聯邦檢方在庭上播出一段在2016年3月洛杉磯 一家酒店的保安錄像，看到庫姆斯拳打腳踢及拖拽在旅館房間走廊地板上的長期女友、R&B歌手卡西(Cassie)，以證明他的暴力傾向。

首名出庭作供的證人弗洛雷斯(Israel Florez)當時在酒店擔任保安，現在是洛杉磯的警察。

他說庫姆斯手裡拿著一疊錢，上面有100元的鈔票，大聲向他說別告訴任何人。弗洛雷斯認為這是賄賂，因此要對方收回。

第二名證人菲利普(Daniel Phillip)是一名職業脫衣舞男，他說卡西在2012年聯繫他，他收了數千元與卡西發生性關係，而庫姆斯則在一旁觀看及給予指示。但他說，後來看到庫姆斯對卡西扔瓶子，且不顧她尖叫，拉著她的頭髮把她拖進臥室後，就不再和他們見面。

律師傑拉戈斯承認庫姆斯經常因酒精、嫉妒及毒品影響而出現暴力行為，陪審員有可能會認為庫姆斯有「變態性行為」而不值得饒恕，但控罪並不涉及這些。

此案一直受到公眾的強烈關注，首天開審時，輪候進入法院的人龍排了整條街。