我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／今日你應知道5件事

共和黨對砍白卡尋求黨內共識 爭取國殤日前通過法案

自衛開槍降低刑責風險？「殺人犯保險」效果不如預期

記者顏伶如／即時報導
擁槍民眾越來越多，某些保險業者推出有助於自衛開槍者降低民事、刑事責任風險的保險。圖為一名年輕女性在伊利諾州的槍械展售會上，把玩AR-15系列突擊步槍。(路透)
擁槍民眾越來越多，某些保險業者推出有助於自衛開槍者降低民事、刑事責任風險的保險。圖為一名年輕女性在伊利諾州的槍械展售會上，把玩AR-15系列突擊步槍。(路透)

華爾街日報(WSJ)11日報導，擁槍民眾越來越多，某些州通過「堅守陣地法則」(stand your ground laws)更讓保險業者發現龐大商機，為基於自衛開槍傷人的消費者推出有助於降低民事、刑事責任風險的保險。業者估計，購買俗稱「殺人犯保險」(murder insurance)的自衛保險民眾，短短五年人數成長一倍，然而，實際案例顯示，有消費者購買保險之後，卻發現保障效果不如預期。

住在佛羅里達州的49歲空軍身障退役軍人賀斯頓(Joshua Huston)發現家裡常有東西被偷，某個夜裡帶著AR-15步槍躲在住家旁邊空地等著捉賊，朝著幾呎之外一名手裡持有物品的男子連開數槍，男子中彈後流血逃跑。

賀斯頓回到屋內，根據美國隱密攜槍協會(U.S. Concealed Carry Association，USCCA)保險卡「事件發生後」(Post Incident)指示打911電話報警並與協會24小時服務專線聯絡。

不到一小時，協會便為賀斯頓安排辯護律師。賀斯頓後來被警方逮捕並以謀殺罪名起訴，但USCCA律師告知說，案件頗為棘手，認罪將可爭取減清罪名。賀斯頓不同意建議，自行另找律師，最後獲得撤銷起訴。雖然美國隱密攜槍協會負擔新聘律師的開銷，但耗時兩年官司落幕之後，賀斯頓就退出會員。

他說：「我是無辜的，不可能認罪。」

目前全美約有200萬民眾購有自衛保險(self-defense insurance)，業者提供的服務內容包括保釋金、刑事辯護律師、民事訴訟開銷等，某些保險公司還提供自衛開槍之外的其他服務，例如持槍威脅他人等，只要事件可以援引「自衛」做為理由就在保險範圍當中。

許多保險公司推出升級版保險服務，項目包括住家或車輛開槍犯罪現場清潔開銷、運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)開立的違法持槍罰單費用、槍枝擦槍走火賠償花費，消費者也可要求為配偶、兒女加入投保行列。

USCCA與競爭對手U.S. Law Shield是規模最大的兩家自衛保險業者，另外還有大約6家中、小型規模保險公司提供服務，每月保費從11元到59元間不等。

報導指出，保險公司提供的保險規定細節，通常說明保險公司擁有龐大裁量權得以拒絕理賠，對投保客戶開槍行為是否合法也會自行調查。某些保險公司規定，客戶開槍時處於酒醉狀態就不在保障範圍之內，對家庭成員開槍的事件也不在保障之列。

保險 保費 華爾街

上一則

因應航管員人手不足 FAA與大學合作讓新人更快上手

延伸閱讀

威州教會學校槍擊案 15歲女嫌父親「幫兇」被捕

威州教會學校槍擊案 15歲女嫌父親「幫兇」被捕
家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬

家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬
南舊金山60歲翁朝警開槍被擊斃 1鄰居受傷

南舊金山60歲翁朝警開槍被擊斃 1鄰居受傷
保險月付4000生活費不夠 亞裔夫婦這原因獲賠45萬

保險月付4000生活費不夠 亞裔夫婦這原因獲賠45萬

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議