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因應航管員人手不足 FAA與大學合作讓新人更快上手

記者顏伶如／即時報導
FAA與5所大學建立合作計畫，讓剛畢業的大學生能更快上手進入塔台工作。（美聯社）
FAA與5所大學建立合作計畫，讓剛畢業的大學生能更快上手進入塔台工作。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)12日報導，美國發生30年來航空交通管制員(air-traffic controller)人手不足最嚴重狀況，交通部聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)為了解決問題，已與5所大學建立合作計畫，讓剛畢業的大學生能更快上手進入塔台工作。

與聯邦航空總署建立合作計畫的學校包括奧克拉荷馬州土耳沙社區大學(Tulsa Community College)、北達科他大學(University of North Dakota)、奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)、紐約州沃恩航太科技大學(Vaughn College of Aeronautics and Technology)、佛羅里達州安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)。

參加「增強航空交通-學院培訓計畫」(Enhanced Air Traffic-Collegiate Training Initiative Program)的學生，在校上課就能獲得與聯邦航空學院(FAA Academy)等級的航管員培訓。參加計畫的學生結業之後，可以抵掉聯邦航空學院在奧克拉荷馬市(Oklahoma City)園區最初5周的訓練課程，受聘之後則分發接受進一步訓練。

航空交通管制員職缺不易填補，包括必須具備特定資格、身心狀況良好，還必須完成嚴格訓練計畫。成為擁有執照的正式航空交通管制員之前，要擁有3年在職實務經驗(on-the-job experience)。另外，航空交通管制員強制退休年齡為56歲，若要累積20年到25年資歷，大約31歲以下就要入行。

參加航管員訓練計畫的土耳沙社區大學學生蕾貝卡‧諾柏斯(Rebecca Nobles)12日就要從培訓班結業。來自德州的諾柏斯說，當初是聽到姑姑介紹才知道有這項計畫，覺得自己注重細節、擅長同時處理多項任務、在高度壓力之下可以表現良好等特質，可以勝任航管員任務。

對於紐瓦克(Newark)機場近來狀況不斷造成航班大亂，諾柏斯表示，已做好準備進入職場，充滿使命感要發揮所學專長，貢獻一己之力。

奧克拉荷馬州 德州 紐約州

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