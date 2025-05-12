共和黨對砍白卡尋求黨內共識 爭取國殤日前通過法案

眾院共和黨團正設法針對刪減白卡計畫尋求黨內共識。（路透）

共和黨 高層希望趕在國殤紀念日(Memorial Day)假期之前通過川普政府的預算法案，眾院 共和黨團正設法針對刪減白卡 計畫尋求黨內共識。華爾街日報(WSJ)分析，共和黨提案雖然將對使用白卡訂定工作要求以及加強資格審查，但鷹派先前主張的大砍白卡預算，最後並未納入條文；預算提案目前還是面臨民主黨反對，醫院與其他仰賴政府白卡補助的團體也有異議，紛紛警告法案推出可能出現嚴重後果。

報導指出，共和黨預算提案包括許多共和黨員要求的改革，包括白卡工作要求、加強資格審查等，不過提案當中並未調降聯邦政府對各州政府白卡的給付比例，聯邦政府對每名白卡持有人的開銷也沒有祭出上限。

眾院能源暨商務委員會主席葛瑟瑞(Brett Guthrie)對媒體說，提案裡的改革措施有助於控制不斷擴大的白卡支出，但沒有刪減白卡經費，倘若經費使用沒有節制，未來10年白卡計畫每年花費恐怕突破1兆。

葛瑞瑟表示，從政治角度來看，折衷版預算提案可能讓共和黨溫和派與中間派較能接受，保守派陣營則主張白卡計畫應該要有更大幅度的刪減。他表示，只要能夠獲得表決門檻的218票，就會採行提案。眾院能源暨商務委員會13日將舉行預算提案聽證會。

消息人士說，葛瑞瑟讓委員會成員暢所欲言，盡可能把所有意見納入條款，不過在最終版本提案出爐之前，還可能有多輪協商。

根據提案內容，如果州政府對非法移民提供健保，聯邦政府將減少白卡補助經費。

身體健全(able-bodied)成年人使用白卡計畫時，如果個人年收入超過1萬5650元的聯邦貧窮線(federal poverty level)，就要負擔某些費用，每項醫療服務自付額以35元或個人收入5%為上限，但基礎醫療、產前檢查、小兒科與急診不在自付範圍之內。

眾院能源暨商務委員會民主黨資深成員、新澤西州聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone Jr.)表示，共和黨提案設計的用意，是「讓數百萬人失去健保，省下的錢則用來幫富人減稅」。