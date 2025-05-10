教宗是否有「收入」 良14世須向美國稅局報稅嗎？

教宗良14世因為擁有美國籍，依法仍須向美國國稅局報稅。(路透)

樞機主教普雷沃斯特(Robert Francis Prevost)如今貴為教宗良14世 (Leo XIV)，因為擁有美國籍，即使人在羅馬教廷，統領全球14億天主教徒，依法仍須向國稅局報稅 。

華盛頓郵報說，國稅局的權力高於教宗──美國籍的教宗。按說只對上帝負責的教宗，竟然和其他人一樣，無從躲避稅與死亡。這點和其他國家出生的教宗不一樣。

華府智庫「稅務基金會」副會長華爾扎克(Jared Walczak)說，近年來，波蘭、德國和阿根廷出生的教宗都不用報稅，因為他們的母國都不對住在國外的公民課稅，美國出現第一位教宗，報稅情況沒有先例可循。

在教會任職，不符合美國的免稅規定，但整年住在國外的美國人，大部分收入可以不用繳納所得稅。2025報稅年度，海外收入最高可以有13萬元免稅。但替外國政府做事的收入不在免所得稅範圍，因此，不適用於教宗的情況。

但是，教宗不支薪，住房、三餐、出差、健保全由教廷支付，就如阿根廷出生的方濟各所說，「我要錢買鞋什麼的時候，開口即可。」因此，良14世可能需要會計替他作帳，估算出他每年「收入」多少，向國稅局報稅。

華爾扎克說，良14世不論住教宗宮廷或簡樸的聖馬爾他賓館，因為是從事主業所需，不算是「該納稅的福利」，通常不用繳稅。何況美國法律對神職人員住房有特別的稅務優惠，其他行業則沒有這項優惠。

居住海外的美國人向當地政府納的稅，可以抵減美國稅負。在秘魯旅居多年的良14世這些年來大概就是這種情況。他2015年入籍秘魯，秘魯的稅法也是全球收入都需報稅。

華爾扎克預判，良14世不用繳納稅金給美國政府，國稅局可能會私函給他，說明為何他不用納稅，國會也可能特別為第一位美國籍教宗立法，規範「本國教宗」奉職教廷的納稅義務與權利。但這又涉及「外國元首」的複雜問題。