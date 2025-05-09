「設備像博物館老骨董」 運輸部長提3年計畫改善空中交管系統

鄰近紐約的紐瓦克機場兩周內傳出兩次雷達當機，所幸未造成飛安事故，但此情況極不尋常，令航管人員捏了大把冷汗。（路透）

多年來，國民對聯邦航空管理局 (FAA) 日益崩壞的基礎設施、技術過時以及人手嚴重短缺都感到擔憂，近幾個月發生連串事故後加劇這種擔憂。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy) 8日在電話會議上，概述了更換陳舊雷達、電信設備、監視系統、空中交通管制塔以及其他設施的三年計畫及其必要性。他沒有透露所需成本細節，但指出將要花費「數以十億元」。早前有業界及勞工團體指出，未來三年最少要增加緊急撥款310億元才能成事。

達菲表示，如果國會批准資金，川普政府可在三到四年內，改造美國的空中交通管制系統。他強調建立一個全新的空中交通管制系統，「需要國會的幫助才能實現」，而且還需要一開始就撥出全數資金。

他坦言，現在的空中交通管理系統實在太老舊，根本不值得補救，這個問題早已存在數十年，但始終未得到正視。

參加會議的川普總統說，他每聽到旅客因班機延誤，被困在機場，都甚感同情。他和達菲通電話時表示，「大家在機場的遭遇，讓我很難過，我們一定要把問題解決。」

還在用1960年代設備

他說，空中交通的資料與通訊，居然透過「1960年代的設備傳輸，你大概不會相信，跟現代的飛機根本配不上。」

在會議上，達菲指著一些設備說，這些設備看起來就像是博物館的老骨董，而不是現代航空指揮塔。他警告再不更換老化的系統，紐瓦克機場 航班大延誤的問題，有可能在全國各地出現。

新澤西州紐瓦克自由國際機場的雷達及無線電設備上兩星期出現兩次故障，停止運作約90秒，再加上空中交通管制人手嚴重短缺，機場陷入混亂，使延誤情況雪上加霜。

今年1月一架軍方直升機在雷根華盛頓國家機場 (Ronald Reagan Washington National Airport) 與美國航空客機相撞，造成67人死亡事件，凸顯整個空中交通管制系統老舊。

死難者家屬、聯合航空、美國航空、達美航空、捷藍航空(JetBlue)的執行長，以及勞工團體的代表也參加了會議。

拜登政府去年曾要求國會在5年內額外撥款80億元用於改進，例如更換空中交通管制設施及雷達系統，但未獲兩黨議員理會。

川普政府8日表示，FAA無法獲得資金，自然難以維護和升級空中管制基礎設施。