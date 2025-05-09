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紐瓦克機場塔台兩周內第2度斷訊 持續90秒

中央社華盛頓9日綜合外電報導
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美國聯邦航空總署（FAA）表示，紐約大都會區3大機場之一的紐瓦克機場不堪重負，9日凌晨再度發生90秒的斷訊。美聯社
美國聯邦航空總署（FAA）表示，紐約大都會區3大機場之一的紐瓦克機場不堪重負，9日凌晨再度發生90秒的斷訊。美聯社

美國聯邦航空總署（FAA）表示，紐約大都會區3大機場之一的紐瓦克機場不堪重負，9日凌晨再度發生90秒的斷訊。

法新社報導，紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）4月28日就曾發生附近費城（Philadelphia）航管人員無法與飛機聯繫的情況，導致航班延誤、取消。

美國聯邦航空總署表示，最新事件中，負責引導航班進出紐瓦克空域的同一個費城航管站「發生斷訊事件，影響了通訊和雷達顯示」。

這份簡短聲明指出，斷訊情況發生在9日清晨3時55分左右，且「持續約90秒」。

美國聯邦航空總署7日表示，在第1起事件發生後，已放慢紐瓦克機場的進場和離場速度。紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，涉及4月斷訊事件的員工曾形容事發時的恐怖景象，4名航管人員事後因創傷而暫時休假。

9日的最新事件將進一步掀起各界對美國航管系統的關注。由於國會資金短缺，美國飛航管制系統長期受人手不足，設備老舊問題所擾。

無獨有偶的，除了紐瓦克機場發生斷訊問題，美國另一端的加州舊金山主要大眾運輸系統9日早也出現異常，突然關閉，導致灣區所有火車停駛，上午通勤交通大亂。

灣區捷運系統（Bay Area Rapid Transit）官網訊息指出，「因為電腦網路問題，BART全系統暫停，直至另行通知。」訊息並請民眾「另尋交通方式」。

灣區捷運系統全長131英里（210公里），每天服務超過17萬4000名乘客。公關部官員卓斯特（Alicia Trost）向ABC7電視台表示，系統故障似與系統在夜間保養後重啟電力的方式有關。

她說，沒有立即跡象顯示這次停擺是網攻造成的。

紐瓦克機場 灣區 費城

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