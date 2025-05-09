我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對中國關稅大降？川普：課80%似乎很合理

新教宗當選消息傳回母校 賓州這所大學全校震驚

聯邦平等就業機會委員會行政法官因違抗川普遭開除

記者顏伶如／即時報導
聯邦平等就業機會委員會(Equal Opportunity Employment Commission)行政法官凱倫‧歐提茲(Karen Ortiz)遭開除。（美聯社）
聯邦平等就業機會委員會(Equal Opportunity Employment Commission)行政法官凱倫‧歐提茲(Karen Ortiz)遭開除。（美聯社）

紐約時報報導，聯邦平等就業機會委員會(Equal Opportunity Employment Commission)行政法官凱倫‧歐提茲(Karen Ortiz)曾經公開批評川普政府行政命令，成為政府內部抵抗川普勢力的代表人物，但她7日接到停職通知，待作業程序完成將遭革職。

歐提茲擔任平等就業機會委員會行政法官(administrative judge)已六年多，曾經批評川普政府透過行政命令對委員會施壓，要求停止跨性別人士遭受歧視的調查。平等就業機會委員會負責監督聯邦政府與私人企業是否觸犯禁止歧視的就業保障法規。

歐提茲7日收到上級主管紐約區域辦公室代理主任尼托(Arlean Nieto)發函告知停職，理由是「言行有違聯邦雇員身份」、未遵守委員會的電郵使用規定。

今年2月，歐提茲寫給委員會代理主委盧卡斯(Andrea Lucas)的電郵曝光，引起網路瘋傳。歐提茲在電郵中呼籲盧卡斯自行請辭，批評盧卡斯聽從川普「不合法且不道德的命令」，手段違憲。

歐提斯寄給盧卡斯的電郵同時傳給1000名同事，信中寫道：「我的道德原則絕不妥協，不會背離捍衛法律的職責。」歐提斯的電郵帳號被平等就業機會委員會關閉，她也接到違反電郵使用規定的懲處通知。根據規定，平等就業機會委員會員工如果要對全體人員發送電郵，必須獲得委員會主任事先批准。

歐提斯表示，對於言行無怨無悔，將會抗爭到底。她說，會為個人行為負責，「我遵守法律，支持跨性別社區」。

川普 歧視 跨性別

上一則

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

延伸閱讀

印度提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議

印度提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議
對中國關稅大降？川普一大早發聲：課80%似乎很合理

對中國關稅大降？川普一大早發聲：課80%似乎很合理
川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股

川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股
對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效

對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06

超人氣

更多 >
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作
富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外

富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外
比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」