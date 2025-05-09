聯邦平等就業機會委員會行政法官因違抗川普遭開除

聯邦平等就業機會委員會(Equal Opportunity Employment Commission)行政法官凱倫‧歐提茲(Karen Ortiz)遭開除。（美聯社）

紐約時報報導，聯邦平等就業機會委員會(Equal Opportunity Employment Commission)行政法官凱倫‧歐提茲(Karen Ortiz)曾經公開批評川普 政府行政命令，成為政府內部抵抗川普勢力的代表人物，但她7日接到停職通知，待作業程序完成將遭革職。

歐提茲擔任平等就業機會委員會行政法官(administrative judge)已六年多，曾經批評川普政府透過行政命令對委員會施壓，要求停止跨性別 人士遭受歧視 的調查。平等就業機會委員會負責監督聯邦政府與私人企業是否觸犯禁止歧視的就業保障法規。

歐提茲7日收到上級主管紐約區域辦公室代理主任尼托(Arlean Nieto)發函告知停職，理由是「言行有違聯邦雇員身份」、未遵守委員會的電郵使用規定。

今年2月，歐提茲寫給委員會代理主委盧卡斯(Andrea Lucas)的電郵曝光，引起網路瘋傳。歐提茲在電郵中呼籲盧卡斯自行請辭，批評盧卡斯聽從川普「不合法且不道德的命令」，手段違憲。

歐提斯寄給盧卡斯的電郵同時傳給1000名同事，信中寫道：「我的道德原則絕不妥協，不會背離捍衛法律的職責。」歐提斯的電郵帳號被平等就業機會委員會關閉，她也接到違反電郵使用規定的懲處通知。根據規定，平等就業機會委員會員工如果要對全體人員發送電郵，必須獲得委員會主任事先批准。

歐提斯表示，對於言行無怨無悔，將會抗爭到底。她說，會為個人行為負責，「我遵守法律，支持跨性別社區」。