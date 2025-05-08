嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

華爾街 日報(WSJ)7日報導，戰後嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休 ，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生；某些高中擴大職訓課程，與企業加強合作推出打工機會、學分計畫，如今有11年級高中生就找到年薪上看7萬的工作。

報導指出，就讀費城 法官神父高中(Father Judge High School)11年級的17歲學生雷歐斯(Elijah Rios)雖然再過一年才畢業，已經拿到年薪6萬8000元的就業聘書。雷歐斯的高中與公司行號密切合作，為產業提供各個領域的專門人才，因應嬰兒潮世代退休之後的職缺填補。

報導指出，許多雇主在人手不足的情況下，越來越喜歡招攬像雷歐斯一樣的高中生，這套徵才策略未來幾年將變得日趨重要。

從當地運輸公司到潛水艇製造商在內的雇主，每年定期造訪法官神父高中電焊教室，對學生發放印有企業標誌的小紀念品，說明各種員工福利。雷歐斯決定畢業後先到一家生產核子、環保等設備的製造商擔任裝配工，時薪24元，有加班費，還可帶薪休假。

雷歐斯成長於費城肯辛頓(Kensington)，社區裡充斥毒品及遊民，但他希望為自己爭取更好的人生。對於獲得許多企業爭相聘用，雷歐斯說：「坦白說，感覺彷彿運動員獲得所有職業團隊的注意。」

報導指出，企業界擴大努力招攬更多高中生加入水管工程、電工、焊接等行業，促使不少學區重新重視職技課程，越來越多企業與高中合作，讓高中生有打工機會，一邊賺錢一邊修學分。

決定為雷歐斯提供就業機會的全球聯繫(Global Affinity)製造商創辦人沃克(Bob Walker)指出：「現在我要找的人，跟在20年前要找的人，已經不一樣了。」他說，現在工廠設備非常先進，包括要價170萬元的雷射鋼鐵切割機，需要技術專精人才才能操作。

法官神父高中電焊訓練班導師威廉斯(Joe Williams)說，電焊班所有24名應屆畢業生都找到工作，年薪至少5萬。