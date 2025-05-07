費城運動酒吧爆反猶太標語 天普大學涉事學生被停學

費城運動酒吧Barstool Sports傳反猶太事件，涉事的天普大學學生被校方停學。圖為天普大學校園去年的挺巴活動。(截自谷歌地圖)

費城運動酒吧Barstool Sports上周末張貼反猶太 標語，天普 大學一名學生參與其中，服務員拿著標語在酒吧裡走動，有人拍下影片，在社群媒體 瘋傳，引爭議；涉事的天普大學學生被校方停學。

酒吧老闆兼執行長波特諾伊(Dave Portnoy)是猶太人，事後他原本想邀請涉事的學生和其朋友赴波蘭的奧茲威辛集中營(Auschwitz)，了解猶太人受難的故事，但因涉事的學生否認先前在酒吧的行為和責任，惹火了波特諾伊，已撤銷邀請涉事學生參觀集中營。

同時，一名名為穆罕默德·阿德南·汗 (Mohammed Adnan Khan) 6日晚上在X平台發布一篇帖子表示，他與周六在費城 Barstool Sansom 街內展示的反猶太標誌「無關」 。汗聲稱，Barstool Sports的波特諾伊歪曲此事。汗並表示，他最初同意接受奧斯維辛集中營的旅行和責任，但他又說，與波特諾伊這樣有權勢的人打交道讓他感到「壓力」。

3日事發時，一群顧客在酒吧點餐飲時點了一個發光的瓶裝服務標語 (bottle service sign)，上面寫著「F — 猶太人」(F — the Jews.)。

天普校長弗萊(John Fry)聲明稱，該校一名學生參與其中，已被停學，但未揭露學生身分；弗萊以最強烈的措辭明確表示，反猶太主義令人憎惡，天普絕不容忍針對任何人的仇恨和歧視行為。

波特諾伊得知此事後渾身發抖，對酒吧裡的仇恨言論進行情緒化且粗暴的斥責；他透過社群媒體影片對900多萬粉絲說，加入該酒吧已20年，最近一年半所看到的仇恨和反猶太主義最多。

酒吧兩名涉事女服務生被立即解雇。

波特諾伊與涉事者交談後說，那些人是喝醉的年輕「傻瓜」。5日下午，他在X平台發布另一視頻，聲稱他與被停學的天普大學學生進行另一次交談，他提到，該學生在社群媒體Instagram上貼文表示道歉，但所承認的責任比先前對波特諾伊所說的要少。學大改稱與反猶太行為無關，自稱他只是以公民記者的身分分享了事情發生的視頻。

賓州餐飲和住宿協會(Pennsylvania Restaurant and Lodging Association)資深副總菲萊西亞(Ben Fileccia)說他從未聽過有人以如此有害的方式使用瓶裝服務標誌，涉事服務生缺乏適當培訓。

目前尚不清楚是否有其他天普大學學生參與事件。弗萊說，參與的學生將依「學生行為準則」(Student Conduct Code)施以嚴格紀律處分，最高可開除學籍。

2023年10月7日猶太宗教節日期間哈馬斯襲擊以色列造成近1200人死亡以來，賓州及其他地方反猶太事件激增；該襲擊引發加薩戰爭，聯合國數據顯示，戰爭造成5萬多名巴勒斯坦人死亡，近200萬人流離失所。