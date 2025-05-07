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美國務院各國關係頁面突下架 但保留川普上任後重大聲明

中央社記華盛頓7日專電
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國務院今天表示，因各國關係網頁上的大部分資料逾兩年未更新，而將頁面歸檔下架。以美台關係網頁為例，含「美國反對任何一方片面改變現狀」等文字的網頁已失效，台灣專頁上只見對中國軍演的聲明及旅遊資訊等。

美國國務院官網定期更新華府與各國家及地區關係現況，但至少自5月4日起，各國關係現況網頁已無法讀取。國務院一名發言人中午對中央社表示，全球公共事務局（GPA）的網站管理部門已將所有雙邊關係現況網頁歸檔，並從國務院網站的各國頁面中下架。

這名發言人說，「我們之所以採取這項行動，是因為大多數雙邊關係的現況資料已超過兩年未更新。有些資訊已過時或不正確」。

發言人指出，各國頁面仍保留使領館資訊、國際旅遊和最新旅遊警示的連結，以及今年1月20日（美國總統川普就職日）以來發布的重要聲明、逐字稿及與特定國家相關的資料。1月20日前公布的重要內容可在歸檔版（archived versions）的國務院網站上查閱。

在眾多未更新內容的網頁中，台灣及中國專頁是例外。

今年2月，國務院調整美台關係現況，刪除美國長年「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，另新增台灣與五角大廈的合作。

此外，新版推動台灣國際參與的語氣更強，強調「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」。

舊版則是「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」。

美中關係簡介頁面同樣在2月更新，用字比舊版更硬，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中共目標。網站3度提到「中共」，是舊版所未有。

新版內容另將「美國對中援助」項目全數刪除，擴大「雙邊經濟關係」篇幅，表示美國將把自身利益及人民放在首位，致力終止中國不公平及非法的經濟行為。

國務院 中共 五角大廈

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