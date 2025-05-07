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前FBI幹員：聖克里門提島比惡魔島對罪犯更有嚇阻效果

記者顏伶如／即時報導
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聖克里門提島比惡魔島對罪犯更有嚇阻效果。（路透）
聖克里門提島比惡魔島對罪犯更有嚇阻效果。（路透）

川普總統日前在社群網站表示將重啟俗稱「惡魔島」的舊金山外海阿爾卡特拉茲島(Alcatraz)聯邦監獄，用來關美國最殘酷、最暴力的罪犯。聯邦調查局(FBI)前任幹員吉廉姆(Jonathan Gilliam)7日對福斯數位新聞(Fox News Digital)，位於聖地牙哥80哩加州外海的聖克里門提島(San Clemente Island)如果興建監獄，對罪犯產生的嚇阻效果其實將比「惡魔島」更高。

吉廉姆說，如果在聖克里門提島蓋監獄，「惡魔島」就相形失色了。

聖克里門提島由美國海軍管理及使用，使用目的包括做為海軍海豹部隊(US Navy SEAL)訓練地點。聖克里門提島對外交通只能透過船隻與飛機，對絕大多數民眾來說難以到達。

吉廉姆表示，從島嶼規模以及距離加州沿岸的距離來看，聖克里門提島蓋具備充分條件可以興建類似「惡魔島」的聯邦監獄。他表示，聖克里門提島堪稱完美地點，因為距離本土夠近，蓋監獄的花費跟其他地點可能差不多，甚至開銷更少。

他指出，光是對外隔絕的地理環境，就能對犯罪份子產生心理震懾效果，「你不會想去那邊，因為島上什麼都沒有」。他說，根據不成文規定，外島特色就是「大喊大叫也沒人聽得到」。

阿爾卡特拉茲島聯邦監獄1934年啟用，1963年關閉。目前已經改為觀光地點由國家公園管理局(National Park Service，NPS)管理。

加州 觀光 社群網站

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