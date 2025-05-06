福斯創辦人迪勒83歲出櫃 結婚50年後坦承是同性戀

億萬富翁迪勒（右）與知名時裝設計師妻子黛安馮芙絲汀寶。(美聯社)

福斯廣播公司(FoxBroadcastingCompany)共同創辦人、億萬富翁迪勒(Barry Diller)，在與知名時裝設計師妻子黛安馮芙絲汀寶(Diane Von Furstenberg)結識、交往進而結婚50年後，6日公開出櫃承認自己是同性戀 。

迪勒現年83歲、身價約40億元，6日他為「紐約」雜誌(New York)撰文吐露心聲，公開同性戀傾向。

迪勒1974年與馮芙絲汀寶相識，兩人曾分手又復合，2001年結婚迄今。當年有人認為兩人結合是想平息有關迪勒同性戀身分的謠言。迪勒現在確認自己確為同性戀，一直被男性吸引。

迪勒寫道：「我的人生中有過很多男人，但我一輩子只有一個女人。她直到我33歲時才走入我的人生。」迪勒堅稱與現年78歲妻子的戀情是真實的。

迪勒除了創辦福斯電視網，也曾任派拉蒙(Paramount)執行長及董事長。他與馮芙絲汀寶經常搭機往返紐約、康乃狄克州、洛杉磯和阿斯彭等大城，過著奢華生活。

迪勒在文中提到1974年他與馮芙絲汀寶在他紐約上西城住家舉辦的宴會中初識，兩人互動「冷漠」；當時迪勒是派拉蒙執行長兼董事長，馮芙絲汀寶嫁給她首任丈夫奧地利王子埃貢．馮芙絲汀寶(Egonvon Fürstenberg)。

九個月後，他們在一場晚宴中再度碰面，他與那時已離婚的馮芙絲汀寶調情、交談。迪勒表示，儘管他已接受自己是同性戀的事實，但他發現自己也對馮芙絲汀寶動了心。次日兩人在沙發上長時間親熱，「打從我16歲後，從未與女性做過這種事」。

迪勒是著名的民主黨金主，去年曾支持賀錦麗，迄今他仍是可口可樂董事會成員。迪勒在文中透露，早年他曾擔心自己對男性的偏好會毀掉他在1960及70年代蓬勃發展的事業；他憶起自己常從同性戀酒吧側門「進出」，將自己的性取向「放在遙遠的盒子裡」。

迪勒表示，他沒有在事業如日中天時出櫃，是因為「太害怕了」；一個不那麼寬容的時代，讓他長成了現在的樣子。