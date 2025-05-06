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財長貝森特：曾考慮從軍 但因我是同性戀而未能如願

財長貝森特：曾考慮從軍 但因我是同性戀而未能如願

世界新聞網王若馨／即時報導
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財政部長貝森特(Scott Bessent)5日在米爾肯研究院全球會議上表示，他曾在1979年考慮申請進入美國海軍學院，但因為他的同性戀取向而未能實現。(路透)
財政部長貝森特(Scott Bessent)5日在米爾肯研究院全球會議上表示，他曾在1979年考慮申請進入美國海軍學院，但因為他的同性戀取向而未能實現。(路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)5日與金融家米爾肯(Michael Milken)對談時表示，他曾在1979年考慮申請就讀美國海軍學院，但因為他的同性戀取向而未能實現。

現年63歲的貝森特是川普政府中第一位公開同性戀身分的內閣成員，也是聯邦政府有史以來位階最高的同性戀人士，他與曾擔任紐約檢察官的丈夫佛里曼(John Freeman)育有兩個孩子，一男一女。

貝森特在17歲時曾打算報考海軍學院，但當時軍隊仍禁止同性戀，他不願對自己的性取向撒謊。

2011年，在接受耶魯大學校友雜誌(Yale Alumni Magazine)訪問時，他說：「如果你在1984年(註：貝森特該年自耶魯畢業)告訴我…30年後我會合法結婚，而且我們會透過代孕生兩個孩子，我一定不會相信。」

貝森特5日受邀於米爾肯研究院全球會議(Milken Institute Global Conference)致詞，在創辦人米爾肯問他是什麼原因促使他投身公職時，貝森特回答他自少就懷有投身公共服務的熱忱，因而提及想要從軍的往事。

影片來源：YouTube@The Hill

同性戀 耶魯大學 財政部

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