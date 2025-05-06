期中選舉拚突圍 民主黨想在紅州找「逆轉勝」候選人

參院少數黨領袖舒默。（路透）

紐約時報6日分析，眼看期中選舉贏回多數席次希望渺茫，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與民主黨 盟友跳脫傳統窠臼尋求突破，積極尋找能在紅州創造逆轉勝機會的候選人。

舒默雖然上個月說民主黨「2027年將是多數黨」，民主黨陣營其實面臨的現實是，期中選舉面臨改選的22個共和黨 現有參議員 席次裡，除了其中2個席次之外，其他席次都位於川普總統2024年大選得票領先至少10%的州。共和黨目前在參院擁有53席，川普三次角逐總統大選均獲得勝利的每一州，如今在參院都有席次。

報導指出，為了突破共和黨多數優勢，舒默與民主黨前任、現任官員聯手，希望找出在紅州有勝選機會的人選，舉例來說，前任俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)、前任北卡羅萊納州州長庫柏(Roy Cooper)若重出江湖，可望立即炒熱選舉。

民主黨選舉策略專家也考慮在阿拉斯加州、密西西比州、德州等地尋找有機會締造勝利的政治界「樂透彩券」(lottery tickets)，或者在選情艱難的內布拉斯加等州改為支持無黨籍人士參加選舉，工會領袖出身的獨立候選人奧斯勃恩(Dan Osborn)正考慮二度角逐內布拉斯加州聯邦參議員。

民主黨選舉策略專家巴拉斯基(Justin Barasky)說，選舉版圖如今變得更加耐人尋味，「很多州都將出現選情緊繃，這是人們根本不曾料想到的」。

報導指出，民主黨目前策略是盡可能讓有機會的人選上場一搏，如果爆發反川普浪潮就能順勢發展。

民主黨若要掌握參院多數，首先要攻下兩個最有機會的共和黨席次：緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)、北卡州參議員提里斯(Thom Tillis)。民主黨現任參議員即將退休的席次則設法保住，包括密西根州、明尼蘇達州、新罕布夏州。民主黨喬治亞州奧薩夫(Jon Ossoff)將角逐連任，共和黨陣營原本傳出要推派喬州州長坎普(Brian Kemp)出馬迎戰，但坎普5日表明不會參選。

儘管困難度最高的考驗就是共和黨鐵票倉的深紅州，但某些民主黨人認為如果候選人實力夠強，共和黨初選內鬥嚴重，2026年政治氛圍不利共和黨，再加上一點運氣，還是有勝出機會，阿拉斯加州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安納州、密西西比州、內布拉斯加州、南卡羅來納州、德州都是如此狀況。