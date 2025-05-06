修法規漏洞 共和黨鎖定各州白卡醫療提供者稅

圖為共和黨籍前新罕布夏州州長葛瑞格(後左)與前總統布希(後右)2016年在排練總統大選辯論。(路透)

紐約時報6日報導，除了阿拉斯加州外，全美49州至少訂有一項白卡 醫療提供者稅(Medicaid provider tax)，州政府向提供白卡服務的醫院、養老院徵稅，然後向聯邦政府 申請相對撥款，醫療提供者稅金額越高，能爭取到聯邦經費就越多；現在共和黨 準備修補這項讓州政府有漏洞可以鑽的法規以節省聯邦開銷，共和黨執政的紅州面臨衝擊恐怕最大。

共和黨國會議員打算終止白卡醫療提供者稅，如果提案通過，未來十年聯邦預算可省6000億，但首當其衝將是幾個高度仰賴聯邦經費做為白卡計畫預算的共和黨執政州。

目前在國會山莊流傳的幾個提案版本，內容都沒有為州政府減少聯邦補助之後預算短缺如何填補尋找替代方案，對某些州來說等於聯邦補助將減少三分之一，州政府可能被迫刪減勞動年齡族群的白卡服務，或者刪減州政府其他預算，或者加稅。

共和黨籍前任新罕布夏州州長葛瑞格(Judd Gregg)日前表示：「講白一點，基本上這就是州政府玩弄聯邦政府的手段。」1989年，葛瑞格在州長任內面臨預算短缺卻無法彌補的窘境，衛生廳長找到以白卡醫療提供者稅做為解套辦法，讓聯邦政府為州政府白卡計畫追加數百萬補助。

新罕布夏州是全國率先推出白卡醫療提供者稅的幾州之一，州政府先向醫院與養老院徵收的稅金，根據稅收金額向聯邦申請白卡補助，拿到經費之後再回饋給醫療機構。從帳面上看，白卡醫療提供者稅讓州政府的白卡開銷看起來增加，因此可以向聯邦政府申請更多相對撥款(matching funds)。

創意十足的預算操作手段實施40年後，已經演變成白卡經費的主要支柱，除了阿拉斯加州之外其他49州都至少訂定一項白卡醫療提供者稅，某些州的白卡計畫因此有三分之一經費來自聯邦。

紐約時報分析，隨著時間演進，各州白卡醫療提供者稅變得日趨複雜，各種名目層出不窮，聯邦補助也更難追蹤。聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)並沒有追蹤白卡醫療提供者稅補助經費的所有去向，國會授權成立旨在研究白卡開銷的「白卡經費諮詢委員會」(Medicaid Payment Advisory Commission)也沒有。